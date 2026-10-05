Red Dress – Η Αλήθεια της Καρδιάς: Η Μόδα και η Ιατρική ενώθηκαν για την υγεία της γυναικείας καρδιάς

Η υγεία της γυναικείας καρδιάς χρειάζεται ενημέρωση, προσοχή και φωνή. Με αυτό το μήνυμα πραγματοποιήθηκε, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς στις 29 Σεπτεμβρίου, η εκδήλωση «Red Dress – Η Αλήθεια της Καρδιάς» στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η βραδιά έφερε κοντά την ιατρική κοινότητα και τον κόσμο της μόδας, ανοίγοντας μια ουσιαστική συζήτηση για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες παγκοσμίως.

Η δράση ήταν πρωτοβουλία του Ινστιτούτου «Γυναίκες στην Καρδιολογία» και τελούσε υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, του οργανισμού Women as One, του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» και της Eventure. Εμπνευσμένη από την καμπάνια Red Dress της Νέας Υόρκης και το κίνημα Go Red for Women, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δίνοντας στο κόκκινο φόρεμα έναν συμβολισμό που συνδέει τη δημιουργικότητα με τη φροντίδα της καρδιάς.

Με παρουσιάστρια τη λαμπερή Βίκυ Καγιά, η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία της Carmen Maria Moldovan, καρδιολόγου και Προέδρου του Ινστιτούτου «Γυναίκες στην Καρδιολογία», η οποία έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη να μιλάμε πιο ανοιχτά και πιο συστηματικά για την καρδιαγγειακή υγεία των γυναικών «Η πρόληψη ξεκινά από τη γνώση. Μια ενημερωμένη γυναίκα μπορεί να αναγνωρίσει τους κινδύνους, να ακούσει τα μηνύματα του σώματός της και να αναζητήσει έγκαιρα την κατάλληλη αντιμετώπιση. Η καρδιαγγειακή υγεία των γυναικών δεν πρέπει να είναι υπόθεση της τελευταίας στιγμής· είναι υπόθεση γνώσης, πρόληψης και έγκαιρης δράσης» ανέφερε χαρακτηριστικά. Η τοποθέτησή της έδωσε το επιστημονικό πλαίσιο σε όσα ακολούθησαν, πριν η συζήτηση περάσει από τα δεδομένα στις προσωπικές εμπειρίες.

Πρώτη μοιράστηκε τη δική της οπτική η σχεδιάστρια Ορσαλία Παρθένη, μιλώντας για τον ρόλο της καρδιοπάθειας στο στενό οικογενειακό της περιβάλλον, αλλά και για τον προσωπικό λόγο που η συμμετοχή της στην πρωτοβουλία είχε ιδιαίτερη σημασία. Στη συνέχεια, η Ιωάννα Λεβαντή, η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς, αφηγήθηκε τη δική της διαδρομή, δίνοντας πρόσωπο και φωνή σε μια εμπειρία που σπάνια ακούγεται δημόσια.

Τον λόγο πήρε έπειτα η Ειρήνη Κεβεζέ, η οποία μοιράστηκε την εμπειρία της από την πνευμονική εμβολή και μίλησε για τη ζωή μετά από αυτή τη δοκιμασία: «Αντιμετωπίζω τη ζωή έχοντας αποκτήσει μια δεύτερη ευκαιρία».

Τον κύκλο των ομιλιών ολοκλήρωσαν η Αναστασία Περάκη και η Αιμιλία Παπαθανασοπούλου, μιλώντας για τη δική τους σχέση με αυτό το ευαίσθητο ζήτημα και τη διαδρομή που οδήγησε στην πραγματοποίηση μιας συγκινητικής βραδιάς. Κάθε τοποθέτηση πρόσθεσε μια διαφορετική πλευρά στην ίδια αλήθεια: ότι η ενημέρωση αποκτά μεγαλύτερη δύναμη όταν συναντά τις πραγματικές ιστορίες των ανθρώπων.

Από αυτές τις ιστορίες, η βραδιά πέρασε στη γλώσσα της μόδας. Δεκαοκτώ Έλληνες δημιουργοί παρουσίασαν ισάριθμα κόκκινα φορέματα, σχεδιασμένα ειδικά για την περίσταση, ενώ την επίδειξη συμπλήρωσε ένα παιδικό σχέδιο Lapin House. Οι 18+1 δημιουργίες έδωσαν με τον δικό τους τρόπο μορφή στο μήνυμα της πρωτοβουλίας, με τη μουσική της Ξένιας Γκάλη να συνοδεύει αυτή τη μετάβαση από τον λόγο στη δυναμική εικόνα.

Συμμετείχαν οι Costarellos, Ioli D, Deux Hommes, Eleftheriadis, Sotiris Georgiou, Mary Katrantzou, Eleni Kavada, Ioanna Kourbela, Lapin, Laskaris, Laskos, Loukia, MiRo, Ioakeim Mitakos, Parthenis, Markellos Polydorou, Aggelos Tsakiris, Daphne Valente και Vassilis Zoulias.

Με την ολοκλήρωση της επίδειξης, η συνάντηση συνεχίστηκε με cocktail reception, δίνοντας στους καλεσμένους την ευκαιρία να μοιραστούν τις εντυπώσεις και τις σκέψεις που άφησε η βραδιά. Η πρωτοβουλία, ωστόσο, συνεχίζεται πέρα από την εκδήλωση: τα 19 κόκκινα φορέματα διατίθενται σε δημοπρασία έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, με τα έσοδα της δημοπρασίας να διατίθενται για την υποστήριξη προγραμμάτων ενημέρωσης και πρόληψης, καθώς και για την έρευνα των καρδιαγγειακών νοσημάτων στις γυναίκες.

Την υλοποίηση της εκδήλωσης συντόνισε ως Project Director η Αιμιλία Παπαθανασοπούλου, με την Αναστασία Περάκη ως Fashion Show Director και τον Γιώργο Ανδρέου ως Creative Director. Στο Marketing & Graphic Design διαχειρίστηκαν ο Ανδρέας Κούβαρης και ο Χρήστος Λωνας, ενώ την επικοινωνία ανέλαβε η AMI Communications.

Στην προετοιμασία της επίδειξης συνέβαλαν η Kevin.Murphy για τα μαλλιά, η Freddy Makeup Stage για το μακιγιάζ, η Do Not Disturb για τα νύχια και η Tsakiris Mallas για τα υποδήματα, ενώ στο backstage πολύτιμη ήταν η συμμετοχή της PANSiK Fashion School.

Τη βραδιά στήριξαν οι LuxAthens, Greatness Athens, Sea Satin Athens, Q Project, Retale, ΙΑΣΩ, aesthet, Motor Oil, Simple Caracters, Qualco Group & Qualco Foundation, Orloff SPA Experts, Αιγέας, Lapin House, ΠΑΕ Ολυμπιακός και Fine Foods Collection. Στην προβολή της συνέβαλαν τα MEGA, ΤΟ ΒΗΜΑ, in, ΤΑ ΝΕΑ και MEGA Radio, ενώ στους υποστηρικτές της υλοποίησης περιλαμβάνονται οι Eventive Solutions, Gaia, Ach Communication και Affluential Projects.

Το Red Dress – Η Αλήθεια της Καρδιάς ολοκληρώθηκε ως εκδήλωση, αλλά ο σκοπός του παραμένει επίκαιρος: να ακούμε τις ιστορίες των γυναικών, να μιλάμε για την καρδιαγγειακή υγεία και να δίνουμε στην πρόληψη τη θέση που της αξίζει.

Photo credits: Studio Panoulis