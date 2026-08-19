Το Porto Carras Meliton 5*, ένας από τους πλέον εμβληματικούς προορισμούς φιλοξενίας στη Χαλκιδική, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, υποδέχεται τη νέα σεζόν, συνεχίζοντας να αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν υψηλού επιπέδου διαμονή, ιδιωτικότητα, χαλάρωση και αυθεντικές καλοκαιρινές εμπειρίες.

Με το μοναδικό φυσικό τοπίο, τις εκτεταμένες εγκαταστάσεις και τη θέα στο Αιγαίο, το Porto Carras Meliton 5* συνδυάζει τη διαχρονική αίγλη ενός ιστορικού resort με τις σύγχρονες απαιτήσεις της πολυτελούς φιλοξενίας.

Η ξεχωριστή του θέση στις προτιμήσεις του κοινού αποτυπώνεται και στις επιλογές γνωστών προσωπικοτήτων. Η καταξιωμένη τραγουδίστρια Μελίνα Ασλανίδου, ο Γιώργος Ντάβλας, καθώς και άλλες επώνυμες παρουσίες επέλεξαν το Porto Carras για να περάσουν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών, απολαμβάνοντας τις μοναδικές υπηρεσίες και την ατμόσφαιρα του resort.

Η παρουσία επωνύμων από τον χώρο της μουσικής, της τέχνης, της επιχειρηματικότητας και της κοσμικής ζωής επιβεβαιώνει τη διαχρονική γοητεία του Porto Carras ως προορισμού που συνδυάζει την πολυτέλεια με την αυθεντική ελληνική καλοκαιρινή εμπειρία.

Γιάννης Γκιμουρτζίνας, Γιώργος Ντάβλας

Καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες

Στο Porto Carras Meliton 5* κάθε επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία. Από το εμβληματικό γήπεδο γκολφ 18 οπών και τα θαλάσσια σπορ έως τις περιηγήσεις στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής, το resort προσφέρει επιλογές για κάθε διάθεση.

Σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας αποτελεί και το Spa & Thalassotherapy Center, ένας χώρος αφιερωμένος στην ευεξία και την απόλυτη χαλάρωση, με θεραπείες και υπηρεσίες που αξιοποιούν τη δύναμη της θάλασσας, σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον με θέα στο Αιγαίο.

Παράλληλα, η φετινή σεζόν εμπλουτίζει τη γαστρονομική ταυτότητα του resort, με τη συνεργασία του καταξιωμένου σεφ Λευτέρη Λαζάρου, ο οποίος προσθέτει τη δική του δημιουργική πινελιά στην εμπειρία γαστρονομίας του Porto Carras.

Το Porto Carras Meliton 5* και το Porto Carras Golf λειτουργούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική κατεύθυνση για μια σύγχρονη εμπειρία φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών, με σεβασμό στην ιστορία, τη φύση και την αυθεντικότητα του προορισμού.

Η νέα σεζόν στο Porto Carras Grand Resort είναι ήδη εδώ. Ένας προορισμός με διαχρονική λάμψη, που εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επωνύμων και να αποτελεί αγαπημένη επιλογή για όσους θέλουν να ζήσουν το ελληνικό καλοκαίρι με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: ​ portocarras.com