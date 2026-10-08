KAREN EDWARDS: Για δύο μοναδικές εμφανίσεις στο THEATRE OF THE NO

Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Η Karen Edwards, μία από τις σημαντικές παρουσίες της σύγχρονης διεθνούς jazz, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα για δύο μοναδικές εμφανίσεις στο Theatre of the NO, το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Πιανίστρια, τραγουδίστρια, συνθέτρια και ενορχηστρώτρια, η Karen Edwards έχει διαγράψει μια πολυσχιδή διεθνή πορεία, κινούμενη με άνεση ανάμεσα στη jazz, το gospel, τον αυτοσχεδιασμό και τη συμφωνική μουσική. Στην καριέρα της έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο Stevie Wonder, ο Prince και ο Tony Bennett, ενώ έχει συμπράξει επίσης με καλλιτέχνες όπως οι Peabo Bryson, Nigel Kennedy, Lee Konitz και Pharoah Sanders.

Για τις δύο εμφανίσεις της στην Αθήνα, η Karen Edwards θα βρεθεί στη σκηνή του Theatre of the NO μαζί με ένα εκλεκτό κουαρτέτο μουσικών: τον Gilad Atzmon στο σαξόφωνο, τον Yaron Stavi στο κοντραμπάσο και τον Παναγιώτη Θέμα στα drums.

Η καλλιτεχνική της διαδρομή ξεκίνησε στο Los Angeles, έπειτα από πρόσκληση του Stevie Wonder, και σύντομα εξελίχθηκε σε μια διεθνή καριέρα με περιοδείες, ηχογραφήσεις και συνεργασίες σε Ευρώπη και Αμερική. Στην Ευρώπη έχει εμφανιστεί σε σημαντικές σκηνές και φεστιβάλ, ενώ ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η καλλιτεχνική της σχέση με την Πολωνία, όπου έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες συναυλίες και ηχογραφήσεις.

Παράλληλα με τη jazz, η Edwards έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον χώρο της συμφωνικής και ορχηστρικής μουσικής, παρουσιάζοντας δικές της συνθέσεις και ενορχηστρώσεις με τη Bayerischer Rundfunk, την Polish National Radio Symphony Orchestra (NOSPR) στο Κατοβίτσε, καθώς και με συμφωνικές ορχήστρες στο Γκντανσκ και το Λοτζ.

Στη δισκογραφία της περιλαμβάνεται το Everything Ice, το οποίο ήταν υποψήφιο για το Fryderyk Award – Jazz Recording of the Year, καθώς και τα άλμπουμ Winter Moments and Moods και Polish Songs. Έχει επίσης δημιουργήσει projects που γεφυρώνουν τη jazz με την ορχηστρική και κινηματογραφική μουσική, όπως το My Affair with James Bond, το οποίο παρουσιάστηκε σε σημαντικές αίθουσες συναυλιών και μεταδόθηκε από τη RAI Television στην Ιταλία.

Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα περιλαμβάνει ακόμη το Disney Children’s Day music project και ζωντανές παρουσιάσεις έργων όπως το Duke Ellington’s Sacred Concert.

Ι nfo

Karen Edwards – πιάνο / φωνή

Gilad Atzmon – σαξόφωνο

Yaron Stavi – κοντραμπάσο

Παναγιώτης Θέμας – τύμπανα

Ημερομηνία & Ώρα:

24 Οκτωβρίου, 21:30

25 Οκτωβρίου, 20:00

Είσοδος: 20€

Προπώληση: https://www.ticketmaster.gr/theatre-of-the-no-karen-edwards_sen_2008261.html?changeLanguageTo=en

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

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