Η Samsung Electronics Hellas γιορτάζει την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών με δράσεις και ειδικές προσφορές

Η Samsung Electronics Hellas, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) από το 2015, συμμετέχει και φέτος ενεργά στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, η οποία πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου. Με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση της καταναλωτικής εμπειρίας, η εταιρεία τιμά τη σημασία της ποιοτικής εξυπηρέτησης και επιβραβεύει τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με το κοινό της.

Με περισσότερα από 50 χρόνια διεθνούς παρουσίας στον χώρο της τεχνολογίας και πάνω από 15 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην ελληνική αγορά, η Samsung έχει ως σταθερό στόχο να προσφέρει τεχνολογίες και υπηρεσίες που διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη και απρόσκοπτη εμπειρία. Η δέσμευση της εταιρείας επεκτείνεται στη διαρκή υποστήριξη του καταναλωτή μετά την αγορά. Μέσα από ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο εξυπηρέτησης και εξουσιοδοτημένων Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα, η Samsung βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις.

Φέτος, ο εορτασμός της Εθνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα δράσεων, σχεδιασμένο τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους ανθρώπους της εταιρείας:

Προωθητικές ενέργειες σε συμμετέχοντα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης: Όσοι καταναλωτές επισκεφτούν τα συμμετέχοντα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης (Authorized Service Centers) της Samsung κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες από αυτά προωθητικές ενέργειες. Παράλληλα, οι πελάτες που θα καλούν στο Τηλεφωνικό Κέντρο της εταιρείας θα λαμβάνουν αντίστοιχη ενημέρωση.

Όσοι καταναλωτές επισκεφτούν τα συμμετέχοντα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης (Authorized Service Centers) της Samsung κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες από αυτά προωθητικές ενέργειες. Παράλληλα, οι πελάτες που θα καλούν στο Τηλεφωνικό Κέντρο της εταιρείας θα λαμβάνουν αντίστοιχη ενημέρωση. Αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων: Αναγνωρίζοντας ότι η άριστη εξυπηρέτηση ξεκινά από τους ίδιους τους ανθρώπους της, η Samsung έχει προγραμματίσει εσωτερικές δράσεις στις εγκαταστάσεις της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και τη λίστα με τα συμμετέχοντα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης, οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα www.samsung.com/support, καθώς και τις ειδικά διαμορφωμένες σελίδες στο Samsung Community.