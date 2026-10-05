Μάρθα Κατσαρού
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Η Ροή Δανάλη Αποστολοπούλου στο Παρίσι με τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Peter Marino

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Στο Παρίσι, η Ροή Δανάλη Αποστολοπούλου είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Peter Marino, στο εμβληματικό Cheval Blanc, με αφορμή την ιδιωτική έκθεση «Savoir Rêver» του οίκου Louis Vuitton. Μια ξεχωριστή παρουσίαση αφιερωμένη στην υψηλή αισθητική, όπου παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα κομμάτια υψηλής ραπτικής και υψηλής κοσμηματοποιίας.

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