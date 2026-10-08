Η Campeón στο Greece Race for the Cure 2026: 75 άνθρωποι ένωσαν τα βήματά τους για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Στο πλαίσιο του Campeó n Commitment, η Campeón συμμετείχε ως Supporter στη διοργάνωση, στηρίζοντας έμπρακτα για 5 η συνεχόμενη χρονιά το μήνυμα της πρόληψης και της ενημέρωσης γύρω από τον καρκίνο του μαστού.

75 άτομα συμμετείχαν με την ομάδα της Campeón στο φετινό Greece Race for the Cure, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου.

Με δυναμική παρουσία, η Campeón έδωσε το «παρών» στο Greece Race for the Cure 2026, στηρίζοντας για 5η συνεχόμενη χρονιά το Άλμα Ζωής, τόσο μέσω της χορηγικής της υποστήριξης όσο και με τη συμμετοχή της ομάδας της στον αγώνα.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Campeón Commitment, προάγοντας την πρόληψη, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Οκτωβρίου, με την Campeón να συμμετέχει ως Supporter και να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους της να γίνουν ενεργό μέρος μιας δράσης με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Συνολικά, 75 άτομα συμμετείχαν με την ομάδα της Campeón, μεταφέροντας μέσα από την παρουσία τους ένα κοινό μήνυμα: ότι η ενημέρωση και η πρόληψη αφορούν όλους μας και ότι η συλλογική συμμετοχή μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης γύρω από τον καρκίνο του μαστού.

Για την Campeón, η συμμετοχή στο Greece Race for the Cure δεν αποτελεί μόνο μια συμβολική παρουσία σε μία σημαντική διοργάνωση, αλλά και μια ευκαιρία να ενισχύσει την κουλτούρα της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της έμπρακτης στήριξης δράσεων που αγγίζουν την κοινωνία.

Από τη διαδρομή στη σύνδεση των ανθρώπων

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, η ημέρα συνεχίστηκε με ένα private event στο Green Park για τους ανθρώπους της Campeón.

Σε ένα πιο χαλαρό περιβάλλον, τα μέλη της ομάδας είχαν την ευκαιρία να περάσουν χρόνο μαζί, συνεχίζοντας μια ημέρα αφιερωμένη όχι μόνο σε έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό, αλλά και στις αξίες της σύνδεσης, της συνεργασίας και της ομαδικότητας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη φιλοσοφία της Campeón για την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της σε δράσεις με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για ουσιαστική επαφή και κοινές εμπειρίες πέρα από την καθημερινότητα του εργασιακού περιβάλλοντος.

Με τη συμμετοχή της στο Greece Race for the Cure 2026, η Campeón συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της αλληλεγγύης, μετατρέποντας τη συλλογική συμμετοχή σε πράξη.