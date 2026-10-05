Εθελοντική Αιμοδοσία στη Θεσσαλονίκη 9 και 10 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Allwyn Care, σε συνεργασία με την ΜΚΟ Bloode

Κλείσε τη θέση σου στο https://allwyncare.bloode.org/

Το πρόγραμμα Allwyn Care και η MKO Bloode διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στην Θεσσαλονίκη, στις 9 και 10 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”.



🗓️ Ημερομηνία: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

📍 Τοποθεσία: Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

🕓 Διάρκεια: 10:00-15:00



🗓️ Ημερομηνία: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

📍 Τοποθεσία: Παραλία Θεσσαλονίκης (πίσω πλευρά Βασιλικού Θεάτρου)

🕓 Διάρκεια: 10:00-18:00



Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ και του Γ.Ν.Θ “Ιπποκράτειο”, συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών ασθενών που χρειάζονται άμεσα μετάγγιση.



Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στους τακτικούς αιμοδότες όσο και σε όσους σκέφτονται να αιμοδοτήσουν για πρώτη φορά. Μία μικρή πράξη και λίγα λεπτά από τον χρόνο μας μπορούν να μετατραπούν σε κάτι ανεκτίμητο για έναν συνάνθρωπό μας: φροντίδα, ελπίδα και μία πραγματική ευκαιρία ζωής. Μέσα σε περίπου 20 λεπτά, κάθε εθελοντής αιμοδότης μπορεί να προσφέρει βοήθεια που αντιστοιχεί έως και σε 3 ανθρώπους.



Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δωρεά μυελού των οστών από το Choose Life. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη διαδικασία και, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών.



Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Allwyn Care, που γίνεται σε συνεργασία με την ΜΚΟ Bloode και το Choose Life με στόχο να φέρει οργανωμένες δράσεις αιμοδοσίας και ενημέρωσης για δωρεά μυελού των οστών σε πόλεις και νησιά σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας τις δημόσιες δομές Υγείας και καλλιεργώντας μια σταθερή κουλτούρα εθελοντικής προσφοράς.



Για να κλείσετε το ραντεβού σας για αιμοδοσία, μπορείτε να μπείτε στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα της ΜΚΟ Bloode, εδώ: https://allwyncare.bloode.org/

Διοργάνωση αιμοδοσίας: Πρόγραμμα Allwyn Care και Bloode

Δράση ενημέρωσης και δειγματοληψίας για τη δωρεά μυελού των οστών: Choose Life

Σε συνεργασία με: 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ, Γ.Ν.Θ “Ιπποκράτειο”