Μάρθα Κατσαρού
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Another Hendrick’s: Ανακαλύψτε μια άλλη πλευρά του Hendrick’s

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Το Hendrick’s Gin αποκαλύπτει μια νέα, ξεχωριστή διάσταση μέσα από έναν απρόσμενο συνδυασμό άνθους πορτοκαλιάς και κακάο. Με το Another Hendrick’s, τη νέα μόνιμη προσθήκη στην οικογένεια της William Grant & Sons, το brand εξερευνά ένα διαφορετικό γευστικό μονοπάτι, παραμένοντας πιστό στο δημιουργικό και ανατρεπτικό πνεύμα που το χαρακτηρίζει. Μια νέα εμπειρία έρχεται να προστεθεί στο σύμπαν του Hendrick’s, προσκαλώντας τους λάτρεις του gin να ανακαλύψουν κάτι που δεν έχουν ξαναδοκιμάσει..

Εμπνευσμένο από την αγάπη της Master Distiller Lesley Gracie για τα λουλούδια και τη σοκολάτα, το Another Hendrick’s γεννήθηκε μέσα από έναν απρόσμενο γευστικό συνδυασμό: άνθος πορτοκαλιάς και κακάο. Οι φωτεινές, ανθικές νότες του άνθους πορτοκαλιάς συναντούν τον πλούσιο και βελούδινο χαρακτήρα του κακάο, δημιουργώντας ένα gin με ιδιαίτερο βάθος, διακριτική γλυκύτητα και απαλή, ισορροπημένη επίγευση.

«Το Another Hendrick’s είναι ένας διαφορετικός τρόπος να δούμε το Hendrick’s. Ήθελα να δημιουργήσω έναν συνδυασμό που να είναι απρόσμενος, αλλά ταυτόχρονα να αισθάνεται αυθεντικά Hendrick’s», αναφέρει η Lesley Gracie.

Το Another Hendricks διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και το δημιουργικό DNA του brand, εξερευνώντας όμως ένα διαφορετικό γευστικό μονοπάτι. Δημιουργείται στο Hendricks Gin Palace στη Σκωτία, υπό την καθοδήγηση της Lesley Gracie, και έρχεται να σταθεί δίπλα στο κλασικό Hendrick’s Gin ως μια νέα έκφραση του ίδιου, μοναδικού κόσμου.

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Η διαφορετικότητα αυτή αποτυπώνεται και στη συσκευασία, με τη λευκή φιάλη του Another Hendrick’s να δημιουργεί μια εντυπωσιακή αντίθεση με την εμβληματική μαύρη φιάλη του κλασικού Hendrick’s.

Το Another Hendricks έρχεται να διευρύνει τον κόσμο του Hendrick’s με έναν τρόπο που είναι ταυτόχρονα οικείος αλλά και απρόσμενος.

Another side of Hendrick’s.

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