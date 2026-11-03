500 τούρτες Kayak για περισσότερα παιδικά χαμόγελα

Μερικές φορές, οι πιο απλές πράξεις είναι εκείνες που έχουν τη μεγαλύτερη αξία. Ένα γλυκό μπορεί να γίνει αφορμή για ένα χαμόγελο, μια όμορφη στιγμή, μια μικρή υπενθύμιση ότι κάποιος νοιάζεται.

Με αυτή τη σκέψη, η Kayak προσέφερε 500 τούρτες στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στηρίζοντας την προσπάθειά του να βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε παιδιά και οικογένειες που χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Kayak επιλέγει να συνεισφέρει έμπρακτα στο έργο του Οργανισμού, πιστεύοντας ότι η προσφορά αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν γίνεται αφορμή για κάτι όμορφο στη ζωή των άλλων.

Γιατί η χαρά μεγαλώνει όταν τη μοιραζόμαστε. Και κάθε χαμόγελο κάνει την προσφορά να αξίζει λίγο περισσότερο.