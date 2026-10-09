10 Χρόνια Yianis Christodoulou Foundation: Μια μεγάλη γιορτή προσφοράς με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Στις 29 Οκτωβρίου, το Στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία στη Λευκωσία γεμίζει μουσική, ενθουσιασμό και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, σε μια μεγάλη επετειακή εκδήλωση.

Το Yianis Christodoulou Foundation (YCF) γιορτάζει φέτος 10 χρόνια προσφοράς με μια μεγάλη εκδήλωση την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, στο Στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία στη Λευκωσία, από τις 16:00. Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Yianis Christodoulou Foundation συνεχίζει με την ίδια αφοσίωση το έργο του βάσει του οράματος του ιδρυτή του, Τζον Χριστοδούλου, έχοντας στο επίκεντρο τα παιδιά και τους νέους, τη δημιουργία ευκαιριών, τη στήριξη ευάλωτων ομάδων και την προσφορά στην κυπριακή κοινωνία. Για το λόγο αυτό, το Ίδρυμα προσκαλεί το κοινό σε μια βραδιά γιορτής και προσφοράς με δωρεάν είσοδο για το νεανικό φεστιβάλ.

Με συμβολική είσοδο €5 για άτομα άνω των 10 ετών στη συναυλία, για τις κερκίδες και την αρένα του σταδίου.

Μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους

Από τις 16:00 με δωρεάν είσοδο, το Στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία θα μετατραπεί σε έναν χώρο νεανικό και παιδικό φεστιβάλ, γεμάτο ενθουσιασμό, παιχνίδι και ψυχαγωγία.

Ανάποδη καλαθιά με χρηματικό βραβείο €1000!

Ένα ξεχωριστό παιχνίδι-διαγωνισμός μπάσκετ θα δοκιμάσει τις ικανότητες και την τύχη των συμμετεχόντων! Οι διαγωνιζόμενοι θα καλούνται να πετύχουν μια ανάποδη καλαθιά, με την πλάτη δηλαδή γυρισμένη προς την μπασκέτα,. Οι πρώτοι δέκα συμμετέχοντες που θα πετύχουν καλάθι θα κερδίσουν €1000 ο καθένας, κρατώντας τα €500 για τον εαυτό τους, και αφιερώνοντας τα υπόλοιπα €500 σε εγκεκριμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα της αρεσκείας τους! Η βραδιά θα κορυφωθεί στις 19:30, με σύντομη εκδήλωση και τη φαντασμαγορική συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού, με συμβολικό εισιτήριο €5 για ενίσχυση των δράσεων του Ιδρύματος για στήριξη των παιδιών.

Περιορισμένες VIP θέσεις για την ενίσχυση του έργου του Ιδρύματος.

Ημερομηνία: Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026 Χώρος: Στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία

Στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία Νεανικό Φεστιβάλ: 16:00, είσοδος δωρεάν

16:00, είσοδος δωρεάν Έναρξη εκδήλωσης: 19:30

19:30 Γενική Είσοδος: €5 για τη συναυλία

VIP εισιτήρια: ZONE A – €250 | ZONE B – €200 | ZONE C – €150

Η VIP περιοχή είναι χωρισμένη σε 3 διαζώματα με ψηλά τραπεζάκια και με ψηλά σκαμπό για κρατήσεις των 10 ατόμων. ( Η κράτηση των 10 ατόμων περιλαμβάνει 2 φιάλες ποτό και επιλεγμένα εδέσματα.

Πληροφορίες & Προπώληση εισιτηρίων:

Ticketmaster.cy

ACS Courier σε όλες τις πόλεις, Τηλ.: 7777 7040

Για περισσότερες πληροφορίες: Email: events@forteprcy.com | Τηλ.: 94055551

10 χρόνια προσφοράς. 10 χρόνια δίπλα στον άνθρωπο.

Και συνεχίζουμε, μαζί.Υποστηρικτής: Δήμος Λευκωσίας