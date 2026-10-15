Η κατάθλιψη στους άντρες έχει ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό!

Η κατάθλιψη στους άντρες δεν εκδηλώνεται πάντα με κλάμα και εμφανή στενοχώρια. Σε κάποιους άντρες, η δυσκολία μπορεί να φανεί μέσα από θυμό, ευερεθιστότητα ή απότομες αντιδράσεις. Το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ αναφέρει αυτά τα συμπτώματα, μαζί με την απώλεια ενδιαφέροντος, την εξάντληση και τις αλλαγές στον ύπνο. Δεν αποτελούν, όμως, από μόνα τους διάγνωση.

Το κοινωνικό στίγμα μπορεί να δυσκολεύει την αναζήτηση βοήθειας. Όπως λέει ο ψυχίατρος Dan Iosifescu, «οι περισσότεροι από εμάς τους άντρες έχουμε εκπαιδευτεί μεγαλώνοντας ότι πρέπει να είμαστε δυνατοί και ότι η κατάθλιψη δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε εμάς». Μερικοί προσπαθούν να ξεφύγουν από όσα νιώθουν δουλεύοντας υπερβολικά ή καταφεύγοντας στο αλκοόλ και σε δραστηριότητες που απορροφούν όλο τον χρόνο τους. Όπως εξηγεί η κλινική κοινωνική λειτουργός Whitney Willborn, «αντί να αποτελούν πηγή απόλαυσης, οι συμπεριφορές αυτές γίνονται μέσα για να αποφύγουν οι άνδρες να αντιμετωπίσουν τον συναισθηματικό τους πόνο».

Η Αμερικανική Ένωση Άγχους και Κατάθλιψης αναφέρει ότι σχεδόν ένας στους δέκα άντρες στις ΗΠΑ βιώνει κατάθλιψη ή άγχος, ενώ λιγότεροι από τους μισούς λαμβάνουν θεραπεία. Αν ανησυχείς για κάποιον κοντινό σου, μίλησέ του ήρεμα, χωρίς να προσπαθήσεις να τον διαγνώσεις. Μπορείς να πεις «Δεν είσαι ο εαυτός σου τελευταία» ή «Παρατήρησα ότι σταμάτησες να κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν». Κι αν σου πει «είμαι εξαντλημένος», «δεν έχω υπομονή» ή «τίποτα δεν μου δίνει χαρά», άκουσέ τον και ενθάρρυνέ τον να απευθυνθεί σε ειδικό.