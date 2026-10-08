Βρήκε ένα πορτοφόλι με χρήματα το 1968 και προσπάθησε να το επιστρέψει 58 χρόνια μετά!

Το 1968, ο 21χρονος τότε Kari Vallden βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο στη Λάχτι της Φινλανδίας. Τα πήρε, άφησε πίσω το άδειο πορτοφόλι και έφυγε. Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, η ανάμνηση εκείνης της πράξης εξακολουθούσε να τον βαραίνει. Έτσι, στα 79 του, αποφάσισε να κάνει κάτι για να επανορθώσει.

Εκείνη την περίοδο, η ζωή του βρισκόταν σε αναστάτωση. Είχε μόλις ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία, ο γάμος του είχε τελειώσει και, όπως λέει, προσπαθούσε να ξαναβρεί τον δρόμο του. Είχε πάει στον τηλεφωνικό θάλαμο της αγοράς για να καλέσει έναν φίλο και να κανονίσουν να πιουν μπύρες. Τότε είδε το πορτοφόλι.

Μια απόφαση που τον ακολούθησε

Μέσα υπήρχαν περίπου 280 φινλανδικά μάρκα, ποσό που το δημοσίευμα υπολογίζει σε περίπου 500 ευρώ. Ο Vallden πήρε τα χρήματα, αλλά σχεδόν αμέσως μετάνιωσε. Γύρισε στο σημείο με την πρόθεση να διορθώσει το λάθος του, όμως δεν βρήκε το θάρρος να αντιμετωπίσει όσα είχε κάνει. Τελικά, πέταξε το πορτοφόλι σε έναν υπόνομο, ελπίζοντας πως έτσι θα έκλεινε η υπόθεση. Η ενοχή, όμως, δεν έφυγε μαζί του.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Vallden σπούδασε οικονομικά και εργάστηκε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες σε κρατικό κέντρο πληροφορικής. Υπηρέτησε επίσης τρεις φορές σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό και έχτισε μια ζωή πολύ διαφορετική από εκείνη που είχε στα 21 του.

Η πορεία του σημαδεύτηκε και από μεγάλες απώλειες. Έχασε ένα παιδί από καρκίνο και, αργότερα, πέθανε και η σύζυγός του. Κι όμως, ανάμεσα σε τόσες αναμνήσεις, εκείνο το πορτοφόλι από το 1968 παρέμενε ζωντανό στη σκέψη του.

Η προσπάθεια να επανορθώσει

Κάποια στιγμή αποφάσισε πως δεν ήθελε να αφήσει την ιστορία να τελειώσει έτσι. Υπολόγισε πόσο θα άξιζαν σήμερα τα χρήματα που είχε πάρει και πρόσθεσε ένα ακόμη ποσό, ως συμβολική αποζημίωση για την πράξη του.

Το τελικό ποσό έφτασε τα 850 ευρώ. Ο Vallden το πρόσφερε στο Κέντρο Καταφυγής και Προστασίας Γυναικών και Παιδιών στη Λάχτι. Ήταν ένας τρόπος να επιστρέψει κάτι, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά, παρόλο που δεν είχε καταφέρει να βρει τον άνθρωπο που είχε χάσει το πορτοφόλι.

Η δωρεά δεν έβαλε οριστικό τέλος στην ιστορία για τον ίδιο. Ο Vallden εξακολουθεί να θέλει να βρει τον πραγματικό ιδιοκτήτη ή την οικογένειά του. Αν μάθουν ποτέ τι συνέβη, θέλει να γνωρίζουν ότι μετανιώνει αληθινά για όσα έκανε.