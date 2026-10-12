Τρώει ένα κιλό ωμό κρέας την ημέρα και δεν έχει αγγίξει λαχανικό εδώ και έναν χρόνο

Μπορεί κάποιος να ζει τρώγοντας αποκλειστικά ζωικά προϊόντα και χωρίς να βάζει ούτε ένα λαχανικό στο πιάτο του; Έτσι φαίνεται! Ένας 36χρονος Βρετανός όχι μόνο έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο διατροφής, αλλά υποστηρίζει ότι είναι πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια τόσο περιοριστική δίαιτα κρύβει σημαντικούς κινδύνους.

Ο Χασάν, ο οποίος ζει στο Κεντ της Αγγλίας και είναι γνωστός στο TikTok ως «Has Carnivore», αποφάσισε το 2025 να αλλάξει ριζικά τις διατροφικές του συνήθειες. Έκτοτε ακολουθεί τη λεγόμενη primal διατροφή, καταναλώνοντας αποκλειστικά ζωικά προϊόντα και αποφεύγοντας κάθε είδους λαχανικό.

Μάλιστα, όπως έχει αποκαλύψει, έχει συμπληρώσει έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς να φάει ούτε ένα λαχανικό, καθώς θεωρεί ότι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει εξελιχθεί για να καταναλώνει τέτοιες τροφές.

Έως ένα κιλό ωμό κρέας και ένα λίτρο γάλα την ημέρα

Το καθημερινό μενού του 36χρονου διαφέρει αρκετά από όσα έχουμε συνηθίσει. Αντί για ένα γεύμα με κρέας, σαλάτα και κάποιο συνοδευτικό, εκείνος επιλέγει να καταναλώνει από 500 γραμμάρια έως ένα κιλό ωμό κόκκινο κρέας, κυρίως μοσχάρι ή ελάφι.

Ακόμη και όταν επισκέπτεται κάποιο εστιατόριο, οι επιλογές του παραμένουν συγκεκριμένες. Παραγγέλνει συνήθως μπριζόλα, ζητώντας να ψηθεί ελάχιστα, ώστε να παραμείνει σχεδόν ωμή.

Παράλληλα, πίνει περίπου ένα λίτρο μη παστεριωμένο γάλα καθημερινά, το οποίο προμηθεύεται απευθείας από φάρμα. Στο παρελθόν κατανάλωνε και αρκετά αυγά, αν και πλέον έχει μειώσει σημαντικά την ποσότητά τους.

Όσο για το κόστος αυτής της ιδιαίτερης διατροφής; Ο ίδιος υπολογίζει ότι ξοδεύει περίπου 400 λίρες τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 472 ευρώ, σύμφωνα με τη μετατροπή που αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Γιατί πιστεύει ότι τα λαχανικά δεν κάνουν καλό

Ο Χασάν δεν αποφεύγει τα λαχανικά επειδή απλώς δεν του αρέσει η γεύση τους. Πίσω από την επιλογή του βρίσκεται η πεποίθηση ότι οι φυτικές τροφές δεν είναι τόσο ωφέλιμες όσο πιστεύουμε.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι ορισμένα φυτά περιέχουν φυσικές χημικές ουσίες, τις οποίες παράγουν για να προστατεύονται από παράσιτα και άλλους οργανισμούς. Κατά την άποψή του, αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να καταναλώνουν λαχανικά, ιδιαίτερα όταν έχουν υποστεί σύγχρονες διαδικασίες επεξεργασίας.

Η επιστημονική γνώση, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του. Η παρουσία φυσικών αμυντικών ουσιών στα φυτά δεν σημαίνει ότι τα λαχανικά είναι γενικά επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, οι περισσότερες από αυτές τις ουσίες δεν αποτελούν πρόβλημα στις συνήθεις ποσότητες κατανάλωσης, ενώ το σωστό μαγείρεμα μπορεί να μειώσει την επίδραση ορισμένων.

Τι λένε οι ειδικοί για μια διατροφή χωρίς φυτικές τροφές

Η συγκεκριμένη περίπτωση έχει προκαλέσει συζητήσεις, κυρίως για τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τόσο αυστηρή διατροφή στην υγεία.

Ο Άντριου Γκρίφιθς, ειδικός στη φυσική κατάσταση και διατροφολόγος της Net World Sports, εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για όσους σκέφτονται να υιοθετήσουν παρόμοιες συνήθειες.

«Αυτό που πετυχαίνεις είναι μια πολύ ακριβή διατροφή με περιορισμένο εύρος θρεπτικών συστατικών», επισημαίνει, εξηγώντας ότι ο αποκλεισμός ολόκληρων ομάδων τροφίμων μπορεί να στερήσει από τον οργανισμό πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η συστηματική κατανάλωση ωμού κρέατος. Το σωστό μαγείρεμα συμβάλλει στην εξουδετέρωση επικίνδυνων μικροοργανισμών, ενώ το ωμό κρέας μπορεί να μεταφέρει βακτήρια όπως η σαλμονέλα, το E. coli, το καμπυλοβακτηρίδιο και η λιστέρια. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος παρασιτικών λοιμώξεων, όπως η τοξοπλάσμωση και η τριχινέλλωση.

Αντίστοιχα, το μη παστεριωμένο γάλα μπορεί να περιέχει παθογόνους μικροοργανισμούς, γεγονός που καθιστά την καθημερινή κατανάλωσή του μια επιλογή με πρόσθετους κινδύνους.

Μπορεί ο αποκλεισμός τροφών να έχει κάποιο όφελος;

Παρά τις ενστάσεις του, ο Γκρίφιθς αναγνωρίζει ότι ο προσωρινός αποκλεισμός ορισμένων τροφίμων μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να βοηθήσει στον εντοπισμό διατροφικών ευαισθησιών.

Για παράδειγμα, όταν κάποιος αντιμετωπίζει επίμονα γαστρεντερικά προβλήματα, ένας επαγγελματίας υγείας μπορεί να συστήσει μια οργανωμένη διαδικασία αποκλεισμού και σταδιακής επανεισαγωγής συγκεκριμένων τροφών, ώστε να εντοπίσει ποιες προκαλούν ενοχλήσεις.

Αυτό, όμως, διαφέρει σημαντικά από την απόφαση να αποκλείσει κάποιος μόνιμα όλες τις φυτικές τροφές από τη διατροφή του.

Η περίπτωση του 36χρονου δείχνει πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι προσωπικές αντιλήψεις γύρω από τη διατροφή. Το γεγονός, όμως, ότι κάποιος ακολουθεί μια συγκεκριμένη δίαιτα και δηλώνει ικανοποιημένος δεν αποδεικνύει ότι αυτή είναι ασφαλής ή κατάλληλη για όλους. Η ποικιλία τροφίμων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο μιας ισορροπημένης διατροφής, ενώ οι ακραίοι περιορισμοί χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.