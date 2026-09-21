Back to School με φούρνους μικροκυμάτων LG

Όταν τα σχολεία ξεκινούν, η καθημερινότητα γεμίζει με απαιτήσεις και ο χρόνος για προετοιμασία μέσα στην ημέρα λιγοστεύει. Είναι σημαντικό σε περιόδους, όπου ο χρόνος για μαγειρική είναι περιορισμένος, να μην παραμελείται η αυτοφροντίδα και η ποιοτική τροφή. Χρειάζεται να υπάρχουν τα εργαλεία για προετοιμασία θρεπτικού και νόστιμου φαγητού και γι’ αυτό η LG προτείνει έναν πιο εύκολο τρόπο για τα καθημερινά γεύματα, αξιοποιώντας απλά υλικά, έξυπνες τεχνικές προετοιμασίας και τις δυνατότητες των σύγχρονων οικιακών της συσκευών.

Απλά υλικά, όπως ρύζι και λαχανικά μπορούν να προσφέρουν πολλαπλές παραλλαγές με την χρήση εντοιχιζόμενων φούρνων μικροκυμάτων. Με αφετηρία το ρύζι, είτε πρόκειται για φρεσκομαγειρεμένο είτε για ρύζι που έχει περισσέψει από προηγούμενο γεύμα, η LG παρουσιάζει μια σειρά από ευέλικτες και εύκολες ιδέες που μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις κάθε μέλους της οικογένειας τις δύσκολες ημέρες που ο χρόνος τρέχει. Η λογική πίσω από γρήγορη και εύκολη προετοιμασία κολατσιού είναι, ότι ένα κοινό υλικό μπορεί να μετατραπεί σε διαφορετικά γεύματα, αλλάζοντας τα καρυκεύματα, τις σάλτσες, τις πρωτεΐνες και τα toppings.

Τα παιδιά απολαμβάνουν γεύματα που φτιάχνονται με αγάπη και ευκολία. Μία από τις προτάσεις της LG είναι το Two-Style Chicken Rice Bowl, με βάση το στήθος κοτόπουλου και το ρύζι. Η ίδια βάση μπορεί να αποκτήσει διαφορετικό γευστικό προφίλ, ανάλογα με τα υλικά που θα προστεθούν. Για μια ασιατική εκδοχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν gochujang, σουσάμι και σκόρδο, ενώ για μια μεξικανική προσέγγιση μπορούν να προστεθούν αβοκάντο, lime και κύμινο. Το κοτόπουλο μπορεί να προετοιμαστεί γρήγορα στον εντοιχιζόμενο φούρνο μικροκυμάτων και στη συνέχεια να συνδυαστεί με ρύζι, λαχανικά και την επιλεγμένη σάλτσα.

Αυτό όμως που χρειάζεται κάθε παιδί στο διάλειμμα του είναι μία γλυκιά λιχουδιά και γι’ αυτό η LG σας προτείνει τα Lucky Glutinous Rice Balls, ένα εύκολο γλυκό snack με βάση το glutinous rice flour. Η ζύμη προετοιμάζεται και θερμαίνεται στον φούρνο μικροκυμάτων, πριν διαμορφωθεί σε μικρές μπουκιές και συνδυαστεί με διαφορετικές επικαλύψεις. Μπορείτε να διαλέξετε γεύσεις, όπως το φιστίκι, το μαύρο σουσάμι και η καρύδα, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές με ελάχιστη προετοιμασία και χωρίς τη χρήση εστιών ή ατμομάγειρα.

Σε απαιτητικές περιόδους τίποτα δεν πάει χαμένο, ειδικά στην κουζίνα. Η αξιοποίηση των leftovers αποτελεί επίσης μέρος της φιλοσοφίας της LG. Το ρύζι που έχει περισσέψει μπορεί να μετατραπεί σε Crispy Rice Bites, περιορίζοντας το food waste και δημιουργώντας μια νέα επιλογή για snack ή ελαφρύ γεύμα. Οι τραγανές μπουκιές μπορούν να συνδυαστούν με διαφορετικές σάλτσες και toppings, όπως yuzu miso με προσούτο και αβοκάντο, tzatziki με αγγούρι, μήλο και φέτα ή μια πιο πικάντικη εκδοχή με τόνο, jalapeño και ραπανάκι.

Για την ανάπτυξη των παιδιών είναι σημαντική η συμπερίληψη λαχανικών στα γεύματα και οι δυνατότητες του εντοιχιζόμενου φούρνου μικροκυμάτων μπορούν να αξιοποιηθούν και για την προετοιμασία αυτών. Μπρόκολο, καρότα ή πατάτες μπορούν να μαγειρευτούν γρήγορα στον φούρνο μικροκυμάτων με μικρή ποσότητα νερού, δημιουργώντας ένα εύκολο συνοδευτικό για τα καθημερινά γεύματα. Για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου, η LG προτείνει την προετοιμασία των βασικών συστατικών ξεχωριστά. Ρύζι, κοτόπουλο και λαχανικά μπορούν να φυλάσσονται σε ξεχωριστά δοχεία και να συνδυάζονται την ώρα του γεύματος με διαφορετικές σάλτσες και καρυκεύματα.

Παράλληλα, για ένα γρήγορο lunch box, ρύζι, πατάτες και λαχανικά μπορούν να μαγειρευτούν μαζί σε κατάλληλο σκεύος για φούρνο μικροκυμάτων, περιορίζοντας τόσο τον χρόνο προετοιμασίας όσο και τον αριθμό των σκευών που χρειάζονται πλύσιμο.

Με μικρές αλλαγές στα υλικά και στις γεύσεις, ένα βασικό συστατικό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για πολλές διαφορετικές δημιουργίες. Η προσέγγιση της LG δείχνει ότι το γρήγορο καθημερινό γεύμα για το σχολείο δεν χρειάζεται να σημαίνει συμβιβασμό στη γεύση ή την ποικιλία και είναι δίπλα σας για να σας βοηθήσει.

Αξιοποιώντας έξυπνα τις οικιακές συσκευές και υιοθετώντας μια πιο οργανωμένη προσέγγιση στην προετοιμασία των γευμάτων, η καθημερινή μαγειρική μπορεί να γίνει πιο εύκολη, πρακτική και δημιουργική.