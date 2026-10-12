Μαρία Ιωαννίδου για Άννα Βίσση: “Θα μπορούσα να την έχω χορογραφήσει εγώ στο ΟΑΚΑ”

Τη δική της άποψη για το εντυπωσιακό σόου της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ εξέφρασε η Μαρία Ιωαννίδου, η οποία δεν έκρυψε τη διαφωνία της με την επιλογή της τραγουδίστριας να συνεργαστεί με χορευτές και χορογράφους από το εξωτερικό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια σχολίασε τη sold out συναυλία που πραγματοποίησε η Άννα Βίσση στις 26 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο χορευτικό κομμάτι της βραδιάς.

Μάλιστα, η Μαρία Ιωαννίδου υποστήριξε πως θα μπορούσε να είχε αναλάβει η ίδια τις χορογραφίες της συναυλίας, καθώς διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο του χορού και έχει δημιουργήσει στο παρελθόν το δικό της μπαλέτο.

«Δεν μου άρεσε πολύ που πήρε ξένους χορευτές και χορογράφους. Θα μπορούσα να την έχω χορογραφήσει εγώ. Έχω τεράστια πείρα, έχω χορογραφήσει, έχω κάνει χορογραφίες. Είχα το μπαλέτο το δικό μου. Βεβαίως θα μπορούσα και θα ήθελα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τα λόγια της, η Μαρία Ιωαννίδου έκανε σαφές πως θα την ενδιέφερε μια καλλιτεχνική συνεργασία με την Άννα Βίσση, εκφράζοντας παράλληλα την προτίμησή της για την αξιοποίηση Ελλήνων επαγγελματιών σε μεγάλες μουσικές παραγωγές.