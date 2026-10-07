M&S Food: Το Halloween γίνεται πιο spooky, πιο fun και πιο… delicious!

Το Halloween πλησιάζει και το Marks & Spencer Food φέρνει στο τραπέζι παιχνιδιάρικες γεύσεις, λαχταριστά treats και δημιουργικές ιδέες που κάνουν κάθε στιγμή της γιορτής ακόμα πιο ξεχωριστή.

Από το trick-or-treating και τα Halloween parties μέχρι μια cosy βραδιά με φίλους ή την οικογένεια, τα Halloween treats του M&S Food προσθέτουν χρώμα και fun διάθεση σε κάθε περίσταση. Αγαπημένοι χαρακτήρες, όπως ο Colin the Caterpillar και ο Percy Pig, αποκτούν Halloween χαρακτήρα μέσα από τα Colin Spooky Sours και Petrifying Party Percy, ενώ τα Halloween Munch Mix και Wriggling Worms είναι ιδανικά για sharing και για ένα τραπέζι γεμάτο παιχνιδιάρικες εκπλήξεις.

Για τους λάτρεις των γλυκών, οι ξεχωριστές Halloween προτάσεις αποτελούν την ιδανική επιλογή για ένα ιδιαίτερο treat, ενώ το Light Up Cauldron προσθέτει μια ξεχωριστή πινελιά στη διακόσμηση και δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα για τη βραδιά.

Και επειδή το Halloween είναι μια γιορτή που προσφέρεται για δημιουργία και παιχνίδι, το M&S Food δίνει έμπνευση και για pumpkin carving, μετατρέποντας την προετοιμασία σε μια διασκεδαστική δραστηριότητα για όλη την οικογένεια. Από την επιλογή της κολοκύθας μέχρι το τελικό σχέδιο, κάθε βήμα γίνεται μέρος της Halloween εμπειρίας.

Είτε πρόκειται για ένα party με φίλους, ένα οικογενειακό gathering είτε απλώς για μια βραδιά γεμάτη treats και Halloween ατμόσφαιρα, το M&S Food δίνει την έμπνευση για ένα Halloween γεμάτο γεύση, δημιουργικότητα και fun.