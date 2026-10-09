LEROY MERLIN: Ενεργειακή Αναβάθμιση για κάθε σπίτι, από μικρές αλλαγές έως ολοκληρωμένες λύσεις

Η LEROY MERLIN θέτει τις ανάγκες κάθε σπιτιού στο επίκεντρο της Ενεργειακής Αναβάθμισης, συγκεντρώνοντας σε ένα σημείο μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, για μικρές καθημερινές αλλαγές αλλά και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Με κεντρικό μήνυμα «Έξυπνη διαχείριση, αποδοτικό σπίτι», παρουσιάζει μια πρόταση που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε νοικοκυριού.

Η Ενεργειακή Αναβάθμιση συνδέεται συχνά με ένα μεγάλο, σύνθετο και δαπανηρό έργο ανακαίνισης. Η LEROY MERLIN έρχεται να δώσει τη λύση, προσφέροντας επιλογές από απλά προϊόντα, όπως μια μπαταρία νερού ελεγχόμενης ροής ή ένα ηλιακό φωτιστικό, έως μεγαλύτερα έργα, όπως η θερμομόνωση, η αντικατάσταση κουφωμάτων ή ακόμα και η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας. Έτσι, κάθε καταναλωτής μπορεί να κάνει το πρώτο βήμα με βάση τις ανάγκες του και να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του με τον δικό του ρυθμό και βάσει των δικών του αναγκών.

Πρακτικές λύσεις για κάθε σπίτι

Η προσέγγιση της LEROY MERLIN στην Ενεργειακή Αναβάθμιση ξεκινά από την κατανόηση της πραγματικής ανάγκης κάθε σπιτιού. Έτσι λοιπόν, προσφέρονται δύο επίπεδα λύσεων, ώστε κάθε καταναλωτής να μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητές του.

Οι άμεσες λύσεις περιλαμβάνουν μικρές αλλαγές που εφαρμόζονται εύκολα και γρήγορα, απαιτούν μικρότερη επένδυση και βελτιώνουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία του σπιτιού.

Στις ολοκληρωμένες λύσεις, η εταιρεία συνδυάζει προϊόντα και υπηρεσίες, από τη μέτρηση και την επιλογή της κατάλληλης λύσης έως την εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνικούς, με δυνατότητα χρηματοδότησης και την εγγύηση της LEROY MERLIN.

Οι επιλογές αυτές έρχονται καλύπτουν τέσσερις βασικές ανάγκες του σπιτιού:

Θέρμανση και ψύξη : Κλιματιστικά inverter, αντλίες θερμότητας, λέβητες αερίου και σόμπες pellet, για άνεση κάθε εποχή του χρόνου.

: Κλιματιστικά inverter, αντλίες θερμότητας, λέβητες αερίου και σόμπες pellet, για άνεση κάθε εποχή του χρόνου. Θερμική Μόνωση : Θερμοπρόσοψη, μόνωση ταράτσας, θερμομονωτικά υλικά, κουφώματα και τέντες, για καλύτερη θερμική προστασία του σπιτιού.

: Θερμοπρόσοψη, μόνωση ταράτσας, θερμομονωτικά υλικά, κουφώματα και τέντες, για καλύτερη θερμική προστασία του σπιτιού. Διαχείριση Νερού : Προϊόντα ελεγχόμενης ροής για καλύτερη διαχείριση του νερού στην καθημερινότητα.

: Προϊόντα ελεγχόμενης ροής για καλύτερη διαχείριση του νερού στην καθημερινότητα. Ενεργειακή Αυτονομία: Φωτοβολταϊκά, ηλιακοί θερμοσίφωνες, ηλιακά φωτιστικά και συστήματα smart home για πιο έξυπνη αξιοποίηση και διαχείριση της ενέργειας

«Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό όπως και οι ανάγκες των ανθρώπων που ζουν σε αυτό. Στη LEROY MERLIN πιστεύουμε ότι η Ενεργειακή Αναβάθμιση δεν χρειάζεται απαραίτητα να ξεκινά από ένα μεγάλο έργο. Μια μικρή αλλαγή σήμερα μπορεί να είναι η αρχή για μια μεγαλύτερη αναβάθμιση αύριο. Στόχος μας είναι η Ενεργειακή Αναβάθμιση να είναι προσιτή σε όλους, με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες του καθενός. Για εμάς, μια πιο εύκολη Ενεργειακή Αναβάθμιση σημαίνει ότι ο πελάτης δεν χρειάζεται να τα οργανώσει όλα μόνος του. Θέλουμε να βρίσκει σε ένα σημείο τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους εξειδικευμένους συνεργάτες που χρειάζεται, ώστε να μπορεί να κάνει πράξη μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές στο σπίτι του» δήλωσε η Ηρώ Κούτρα, Services Business Leader Ελλάδας & Κύπρου της LEROY MERLIN.

Επιλεγμένες προτάσεις για το επόμενο βήμα στην Ενεργειακή Αναβάθμιση

Παράλληλα, επιλεγμένες προσφορές[1] δίνουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές για την αναβάθμιση του σπιτιού τους. Ενδεικτικά, μπορούν να βρουν κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης Α+++ από 329€ και δωρεάν παράδοση στα κλιματιστικά άνω των 350€, καθώς και λύσεις θέρμανσης όπως σόμπες pellet από 599€. Επιπλέον, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες MALTEZOS διατίθενται με όφελος 20%, ενώ τα μέλη του LEROY MERLIN Club μπορούν να επωφεληθούν 20% σε όλα τα κουφώματα PVC στα μέτρα τους, για αγορές άνω των 1.000 ευρώ.

Ενημέρωση και καθοδήγηση σε κάθε βήμα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η LEROY MERLIN ανανεώνει την Ενεργειακή Αναβάθμιση με εποχικές λύσεις, ψηφιακό περιεχόμενο με ιδέες και συμβουλές και ενημέρωση στα καταστήματά της. Στόχος είναι κάθε καταναλωτής να βρίσκει εύκολα λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σπιτιού και στον προϋπολογισμό του, και να σχεδιάζει με σιγουριά το επόμενο βήμα.

Ανακαλύψτε τις λύσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης που ταιριάζουν στις ανάγκες του σπιτιού σας, online στο site και σε όλα τα φυσικά καταστήματα LEROY MERLIN.

[1] Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι προσφορές ισχύουν έως 29/10/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.