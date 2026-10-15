IKEA Live Shopping Event με αγαπημένα προϊόντα για τα 25 χρόνια της ΙΚΕΑ στην Ελλάδα

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα. Με αφορμή αυτή την επέτειο, το νέο IKEA Live Shopping Event έφερε στο προσκήνιο μερικά από τα πιο εμβληματικά προϊόντα IKEA που έχουν αποκτήσει τη δική τους θέση στα ελληνικά σπίτια. H Μαρία Σολωμού και η Range Manager Greece & Cyprus της ΙΚΕΑ, Σταυρούλα Γεωργακαράκου, μοιράστηκαν ιστορίες και ξεχωριστά χαρακτηριστικά αγαπημένων προϊόντων που παραμένουν διαχρονικά στις προτιμήσεις του κόσμου.

Μεταξύ των προϊόντων που παρουσιάστηκαν ήταν η βιβλιοθήκη BILLY, για την οποία εκτιμάται ότι πωλείται παγκοσμίως ένα τεμάχιο κάθε πέντε δευτερόλεπτα, καθώς και το κρεβάτι MALM, που προσαρμόζεται σε διαφορετικές ανάγκες και χώρους. Ξεχωριστή θέση είχε και η πολυθρόνα STRANDMON, που συνδυάζει έναν κλασικό σχεδιασμό με άνεση, αλλά και το γραφείο ALEX, ένα ευέλικτο έπιπλο με πολλές δυνατότητες χρήσης, από χώρο εργασίας και μπουντουάρ μέχρι έπιπλο εισόδου.

Από τη λίστα των διαχρονικά αγαπημένων προϊόντων δεν θα μπορούσε να λείπει η σύνθεση KALLAX που προσφέρει τη δυνατότητα εξατομίκευσης ανάλογα με τις ανάγκες και το προσωπικό στιλ σε κάθε χώρο, καθώς και ο καναπές KLIPPAN, που χάρη στον σχεδιασμό του ταιριάζει ακόμη και σε μικρότερους χώρους και διατίθεται σε ποικιλία καλυμμάτων. Τέλος, το παιδικό τραπεζάκι με τα καρεκλάκια MAMMUT αναδείχθηκε επίσης ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα της ΙΚΕΑ, το οποίο έχει συντροφεύσει αμέτρητες στιγμές παιχνιδιού σε παιδικά δωμάτια.

Όσοι παρακολούθησαν το επετειακό IKEA Live Shopping Event είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους μέσω του Live Chat και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους απευθείας από την οθόνη τους.

Παρακολουθήστε ξανά το IKEA Live Shopping Event εδώ και ανακαλύψτε τα αγαπημένα προϊόντα της ΙΚΕΑ που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στα ελληνικά σπίτια τα τελευταία 25 χρόνια.

Με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων στην Ελλάδα, βρείτε περισσότερα από 300 αγαπημένα προϊόντα IKEA, με έκπτωση -25% έως τις 18/10 σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ και στο IKEA.gr.

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