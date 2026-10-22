Η Estée Lauder Hellas φωτίζει την Αθήνα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Η Estée Lauder Hellas στηρίζει για ακόμα μία χρονιά την ενημέρωση και την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού, φωτίζοντας με το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα τρία εμβληματικά σημεία της Αθήνας: τον Δρομέα του Κώστα Βαρώτσου, τον Θησέα της Σοφίας Βάρη-Μποτέρο στην Πλατεία Κοτζιά και την Κόρη σε Έκσταση του Μιχάλη Τόμπρου στην Κυψέλη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

Τα εμβληματικά έργα γίνονται μέρος της εκστρατείας ευαισθητοποίησης της Estée Lauder Hellas, συνεχίζοντας μια παράδοση που, από το 2011, έχει «ντύσει στα ροζ» αγαπημένα σημεία της Ελλάδας και έχει μεταδώσει ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης σε κάθε γυναίκα.

Η πρόληψη είναι μια διαδρομή. Και κάθε διαδρομή ξεκινά με μία απόφαση: Να φροντίσουμε. Να γνωρίζουμε. Να δράσουμε έγκαιρα. Και αυτόν τον Οκτώβρη, το ροζ μονοπάτι φωτός που διασχίζει την Αθήνα γίνεται μέρος αυτής της διαδρομής.

Η φωταγώγηση όλων των σημείων θα παραμείνει έως τις 9 Νοεμβρίου, ημέρα του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, με τον Δρομέα να αποτελεί ένα συμβολικό σημείο έμπνευσης για τους δρομείς που περνούν μπροστά του λίγο πριν από τον τερματισμό τους.

Παράλληλα, και στο πλαίσιο της πολυετούς δέσμευσής της για τη στήριξη της πρόληψης, η Estée Lauder Hellas ενισχύει το έργο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, προσφέροντας το 1% του συνόλου των πωλήσεων λιανικής όλων των μαρκών του Ομίλου για τον μήνα Οκτώβριο. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, συμβάλλει στη διενέργεια δωρεάν μαστογραφιών σε απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, μέσω του Κινητού Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Έως σήμερα, η Estée Lauder Hellas, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, έχει προσφέρει πάνω από 9.500 δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε προληπτικό έλεγχο.