Δήμητρα Ματσούκα: “Ο χρόνος που περνάει δεν με αγχώνει”

Για τη σχέση της με τον χρόνο που περνάει μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα, εξηγώντας πως δεν τον αντιμετωπίζει με άγχος. Αντίθετα, όπως είπε, η σκέψη αυτή της δίνει χαρά.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, και αναφέρθηκε τόσο στην καθημερινότητά της όσο και στη σχέση της με τα social media.

«Ο χρόνος που περνάει δεν με αγχώνει μου δίνει χαρά», είπε. Πρόσθεσε ότι νιώθει πλήρης όσο εκείνη και οι άνθρωποι που αγαπά έχουν την υγεία τους. «Είμαι σε μία πολύ ωραία φάση της ζωής μου χωρίς καμία αμφιβολία, γιατί έχω εγώ και αυτοί που αγαπάω την υγεία μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Η Δήμητρα Ματσούκα εξήγησε επίσης γιατί δεν δημοσιεύει συχνά στα social media. Όπως ανέφερε, προτιμά να παρατηρεί και προσπαθεί να κρατήσει απόσταση από την αυτοαναφορικότητα που, κατά τη γνώμη της, χαρακτηρίζει την εποχή. «Δεν είμαι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, σε μία εποχή φοβερής αυτοαναφορικότητας, προσπαθώ να κρατηθώ και να παρατηρώ. Σχόλια δεν βλέπω, αφού δεν δημοσιεύω κάτι».