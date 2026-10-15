Αγγελική Ηλιάδη: “Δεν είναι γονείς δύο άντρες και δύο γυναίκες μαζί. Πώς να το κάνουμε τώρα;”

Με αφορμή ένα βίντεο που σχολίαζε παλαιότερες δηλώσεις της, η Αγγελική Ηλιάδη τοποθετήθηκε εκ νέου για τις μορφές οικογένειας και την τεκνοποίηση. Σε stories που ανέβασε στο Instagram χθες, υποστήριξε ότι οικογένεια είναι εκείνη που αποτελείται από έναν άντρα και μία γυναίκα.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε ένα βίντεο νεαρής γυναίκας, η οποία, όπως είπε, σχολίαζε όσα είχε δηλώσει για την οικογένεια. Η ίδια υποστήριξε ότι τα σχόλιά της παρερμηνεύτηκαν και μίλησε για το πώς, κατά τη δική της άποψη, δημιουργείται ένα παιδί.

«Μπήκα στο Instagram και πέφτω πάνω σε ένα βίντεο που έκανε ένα κοριτσάκι. Να είναι 20-22 χρονών; Μικρή φαίνεται. Και σχολιάζει τις δηλώσεις μου περί οικογένειας. Και λέει “δεν είναι οικογένεια ένα παιδί που μεγαλώνει με έναν γονιό; Ή με τη γιαγιά;”. Είπα εγώ ότι δεν είναι οικογένεια αυτό; Γιατί θέλετε να λέτε άλλα πράγματα και να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε; Τα παιδιά πώς δημιουργούνται; Πώς καθόρισε ο Θεός όρισε τη δημιουργία του ανθρώπου; Με τον άντρα και τη γυναίκα. Γιατί θέλετε να το παίζετε χαζοί; Ο άντρας και η γυναίκα κάνουν το παιδί. Έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Από τον άντρα και τη γυναίκα. Αυτή, λοιπόν, είναι η οικογένεια, αυτοί είναι οι γονείς του παιδιού, σας αρέσει δεν σας αρέσει».

Στη συνέχεια, απέκλεισε από τον ορισμό της γονεϊκότητας τα ομόφυλα ζευγάρια, συνδέοντας την άποψή της με τη θρησκευτική της πεποίθηση.

«Δεν είναι γονείς δύο άντρες και δύο γυναίκες μαζί. Πώς να το κάνουμε τώρα; Όσο κι αν προσπαθείτε να μας περάσετε τα πράγματα που είναι αφύσικα, είναι αφύσικα από τον Θεό. Τι να κάνουμε τώρα; Έτσι είναι. Δεν γίνεται, όσο κι αν θέλετε να το παίξετε προοδευτικοί, ότι έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ακόμα τέτοιες απόψεις, ο Θεός όρισε ότι ο άντρας και η γυναίκα θα δημιουργούν το παιδί. Τέλος».

Η Αγγελική Ηλιάδη συνέδεσε ακόμη την κοινωνική πρόοδο με προβλήματα που, όπως ανέφερε, επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Επικαλέστηκε, επίσης, λόγια που απέδωσε στον Άγιο Παΐσιο και εξέφρασε την ανησυχία της για τις εξελίξεις στην τεχνολογία αναπαραγωγής.

«Αν ήταν έτσι, χρυσά μου παιδιά, θα είχε κάνει ο Θεός και δύο άντρες να τεκνοποιούν και δύο γυναίκες. Ξέρετε τι είπε ο Άγιος Παΐσιος; Ότι ο άνθρωπος κατόρθωσε με τον πολιτισμό να καταστρέψει τα πάντα. Παλιά ο άνθρωπος είχε να αντιμετωπίσει τον πόλεμο που έφερνε θάνατο. Αυτή την εποχή, έχει να αντιμετωπίσει τον πολιτισμό, που φέρνει αρρώστια σε πάρα πολλούς τομείς στη ζωή μας. Ναι, η πρόοδος είναι καλή, έχει φέρει πάρα πολλά καλά στη ζωή μας, αλλά τα περισσότερα είναι άσχημα. Δυστυχώς. Σε λίγο θα δούμε να φτιάχνουν παιδιά σε εργοστάσια. Τα βλέπουμε αυτά, τα ακούμε, πλησιάζουν. Μην θέλουμε λοιπόν να περάσουμε το αφύσικο. Δεν περνάει», ανέφερε.

Κλείνοντας το συγκεκριμένο σημείο, η Αγγελική Ηλιάδη επέμεινε ότι οι θέσεις της δεν θα αλλάξουν, λέγοντας: «Όσο κι αν προσπαθείτε, δεν περνάει. Δυστυχώς. Σας το λέω με αγάπη. Δεν μπορεί να περάσει».

Τέλος, η τραγουδίστρια κάλεσε τους γονείς να αντιδράσουν σε όσα, όπως είπε, μαθαίνουν τα παιδιά για τις διαφορετικές μορφές οικογένειας στο σχολείο. Υποστήριξε ότι οι γονείς πρέπει να τους διδάσκουν ποια θεωρεί η ίδια «σωστή οικογένεια».

«Και θα πω και κάτι τελευταίο. Ο λόγος που ουρλιάζω τον τελευταίο καιρό – κι εσείς γονείς αν με ακούτε να ξεσηκωθείτε μαζί μου – είναι γιατί πάνε στα σχολεία να περάσουν στα παιδιά μας ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οικογένειας. Όχι, δεν υπάρχουν. Τύπος οικογένειας που να αποτελείται από άντρα-άντρα και γυναίκα-γυναίκα, δεν είναι νορμάλ, δεν είναι φυσιολογικό. Εμείς σαν γονείς πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας ποια είναι η σωστή οικογένεια».