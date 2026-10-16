Σάλτσα καραμέλας με βανίλια

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Αυτή η σπιτική σάλτσα καραμέλας γίνεται με λίγα υλικά και ταιριάζει σε παγωτό, κέικ, pancakes ή φρούτα. Χρειάζεται λίγη υπομονή στο μαγείρεμα και προσοχή, γιατί η καυτή ζάχαρη μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
Υλικά
- 200 ml κρέμα γάλακτος πλήρης
- 200 γρ. μαλακή καστανή ζάχαρη
- 100 γρ. ανάλατο βούτυρο
- 1 λοβός βανίλιας ή ½ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας
Εκτέλεση
- Βάζουμε την κρέμα γάλακτος, τη ζάχαρη και το βούτυρο σε βαθιά κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά. Αφήνουμε τη ζάχαρη να διαλυθεί εντελώς. Η ζάχαρη που βράζει είναι εξαιρετικά καυτή, γι’ αυτό τη χειριζόμαστε με προσοχή και χρησιμοποιούμε βαθιά κατσαρόλα, ώστε να μην ξεχειλίσει το μείγμα.
- Αποφεύγουμε να ανακατεύουμε, γιατί η ζάχαρη μπορεί να πιτσιλίσει στα τοιχώματα και να κάνει τη σάλτσα κοκκώδη. Κρατάμε την κατσαρόλα από τα χερούλια και την περιστρέφουμε απαλά, ώστε να κινείται το μείγμα. Μόλις διαλυθούν όλα τα υλικά, δυναμώνουμε τη φωτιά σε μέτρια προς δυνατή. Συνεχίζουμε να περιστρέφουμε την κατσαρόλα, χωρίς να ανακατεύουμε, μέχρι η σάλτσα να αρχίσει να σκουραίνει.
- Καθώς η σάλτσα φουσκώνει και βγάζει φουσκάλες, θα παίρνει πιο σκούρο χρώμα. Τότε αρχίζουμε να ανακατεύουμε για να μην καεί. Δεν δοκιμάζουμε ποτέ τη σάλτσα όσο είναι καυτή.
- Αν χρησιμοποιήσουμε λοβό βανίλιας, τον ακουμπάμε σε επιφάνεια κοπής και τον κόβουμε κατά μήκος με ένα κοφτερό μαχαίρι. Με την πίσω πλευρά του μαχαιριού ξύνουμε το εσωτερικό των δύο μισών, για να πάρουμε τους σπόρους.
- Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε απαλά μέχρι η σάλτσα να πήξει αρκετά ώστε να καλύπτει το πίσω μέρος ενός κουταλιού και να αποκτήσει σκούρο καστανό χρώμα. Την αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τους σπόρους ή το εκχύλισμα βανίλιας. Την αφήνουμε να κρυώσει και τη φυλάμε στο ψυγείο μέχρι να τη χρησιμοποιήσουμε.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;