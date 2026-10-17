Αλμυρά μίνι μάφιν με τρία τυριά και κάρδαμο

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Αυτά τα αφράτα αλμυρά μίνι μάφιν συνδυάζουν τσένταρ, φέτα και παρμεζάνα με φρέσκο κάρδαμο. Είναι ιδανικά για ένα ελαφρύ σνακ ή για το τραπέζι ενός brunch.
Υλικά
- 1 ασπράδι αυγού
- 4 κουταλιές της σούπας φυτικό λάδι
- 3 με 4 κουταλιές της σούπας γάλα
- 125 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ
- Μια πρέζα σκόνη αγγλικής μουστάρδας
- 1 μικρό ματσάκι κάρδαμο, ψιλοκομμένο
- 15 γρ. τσένταρ, τριμμένο
- 15 γρ. φέτα, θρυμματισμένη
- 15 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη
- Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Εκτέλεση
- Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C και τοποθετούμε χάρτινες θήκες σε φόρμα για μίνι μάφιν.
- Χτυπάμε το ασπράδι σε ένα μπολ μέχρι να αφρίσει. Προσθέτουμε το λάδι και το γάλα και συνεχίζουμε το χτύπημα. Αλατοπιπερώνουμε με φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.
- Σε ένα δεύτερο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και τη σκόνη μουστάρδας.
- Ρίχνουμε το μείγμα με το ασπράδι στα στερεά υλικά. Προσθέτουμε το κάρδαμο, το τσένταρ, τη φέτα και την παρμεζάνα και ανακατεύουμε ίσα ίσα μέχρι να ενωθούν τα υλικά.
- Μοιράζουμε το μείγμα στις θήκες και ψήνουμε για 12 με 15 λεπτά, μέχρι τα μάφιν να φουσκώσουν και να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;