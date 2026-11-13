«Μην παίζεις με τον πόνο σου»: Το Panadol αναδεικνύει τη σημασία της σωστής και υπεύθυνης διαχείρισης του πόνου

Ο πόνος αποτελεί μέρος της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής τους. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή του, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Προϋποθέτει έγκυρη ενημέρωση και καθοδήγηση από τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με την υπεύθυνη χρήση των αναλγητικών, καθώς η επιλογή της κατάλληλης αντιμετώπισης εξαρτάται από το είδος και την αιτία του πόνου.

Σε αυτή την ανάγκη για αξιόπιστη ενημέρωση, το Panadol ανταποκρίνεται αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του στην ανακούφιση του πόνου, την επιστημονική του τεχνογνωσία και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους καταναλωτές. Μέσα από την ενημερωτική καμπάνια «Μην παίζεις με τον πόνο σου. Ρώτα τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου», επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την ορθή χρήση των αναλγητικών, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του γιατρού και του φαρμακοποιού.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, το Panadol διοργάνωσε δημοσιογραφική εκδήλωση αφιερωμένη στις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διαχείριση του πόνου και την ορθή χρήση των αναλγητικών. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν η σημασία της επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης και ο καθοριστικός ρόλος του γιατρού και του φαρμακοποιού στην κατάλληλη καθοδήγηση του κοινού.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Καθηγητής Νευρολογίας του ΕΚΠΑ, Δρ. Δήμος Δ. Μητσικώστας, ο οποίος ανέλυσε την πολυδιάστατη φύση του πόνου και τον αντίκτυπό του στην καθημερινότητα. Όπως ανέφερε «Ο πόνος δεν είναι ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορεί να έχει διαφορετική αιτία και, επομένως, να απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η σωστή χρήση των αναλγητικών: ποιο αναλγητικό επιλέγουμε, σε ποια δόση, πότε το λαμβάνουμε και για πόσο διάστημα. Η αλόγιστη ή παρατεταμένη χρήση δεν προσφέρει κατ’ ανάγκη καλύτερη αντιμετώπιση. Η συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού είναι καθοριστική ώστε κάθε άνθρωπος να λαμβάνει την κατάλληλη καθοδήγηση για τη σωστή και ασφαλή διαχείριση του πόνου».

Ο κ. Γιώργος Χουσέν, Country Manager Haleon Greece & Cyprus, δήλωσε: «Στη Haleon, σκοπός μας είναι να προσφέρουμε καλύτερη υγεία, κάθε μέρα, με σεβασμό στον άνθρωπο. Για να γίνει αυτό πράξη, χρειάζεται να δίνουμε στους καταναλωτές όχι μόνο αξιόπιστες λύσεις, αλλά και τη γνώση που τους βοηθά να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές για την υγεία τους. Η υπεύθυνη αυτοφροντίδα βασίζεται στην έγκυρη, επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση και στη σωστή καθοδήγηση από τους επαγγελματίες υγείας. Η καμπάνια “Μην παίζεις με τον πόνο σου” υπηρετεί αυτή ακριβώς την κατεύθυνση, μετατρέποντας την επιστημονική γνώση σε χρήσιμη πληροφορία για την καθημερινότητα και ενθαρρύνοντας μια πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στον πόνο».

Με πρωτοβουλίες όπως η καμπάνια «Μην παίζεις με τον πόνο σου. Ρώτα τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου», η οποία απέσπασε το 1ο Βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Δράση / Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Κοινού» στα Επιχειρηματικά Βραβεία της ΕΕΦΑΜ, η Haleon και το Panadol επενδύουν στην υγειονομική παιδεία, φέρνοντας την επιστημονική γνώση πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουν στον ευρύτερο σκοπό της Haleon για καλύτερη υγεία, κάθε μέρα, με σεβασμό στον άνθρωπο.