Τριαντάφυλλος για Eurovision: “Είναι ένα gay πάρτι που εμένα δεν μου ταιριάζει”

Τη θέση του για τη Eurovision και το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό παρουσίασε ο Τριαντάφυλλος. Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετείχε, επειδή, όπως είπε, ο θεσμός δεν ταιριάζει στο ύφος του. Τον χαρακτήρισε «ένα γκέι πάρτι», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους ομοφυλόφιλους.

«Εγώ δεν θα πήγαινα στην Eurovision, δεν μου ταιριάζει. Είναι ένα πάρτι για λίγους, για γκέι… που τους αγαπάμε τους γκέι. Τι να κάνουμε, έτσι έχουν γεννηθεί οι άνθρωποι, γουστάρουν έτσι, αγαπιούνται και μια χαρά. Είναι ένα gay πάρτι που εμένα δεν μου ταιριάζει», σχολίασε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Η αναφορά στον Γιώργο Περρή

Σε ερώτηση για την ανάδειξη του Γιώργου Περρή ως εκπροσώπου της Κύπρου στη Eurovision, ο Τριαντάφυλλος είπε πως δεν τον γνωρίζει. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1, τον οποίο μπέρδεψε με τον τραγουδιστή.

«Ποιος είναι ο Γιώργος Περρής; Μπορεί να μην ξέρει και αυτός εμένα, αλλά τι να κάνουμε τώρα… Ο Περρής δεν είναι στον ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος; Αυτός, ο ηγέτης, αυτός πρέπει να πάει στην Eurovision. Άμα πάει, θα κάνει πάταγο», πρόσθεσε.

Τι είπε για την Πάολα και το The Voice

Ο τραγουδιστής σχολίασε επίσης την προσθήκη της Πάολας στο The Voice, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αναγνώρισε τις φωνητικές και μουσικές ικανότητές της, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για το ενδιαφέρον του κοινού για το πρόγραμμα και την πορεία των νικητών του.

«Η Πάολα είναι τραγουδίστρια τεράστια, ξέρει μουσική και από τραγούδι. Πολύ καλή τραγουδίστρια, αλλά δεν το βλέπω το The Voice. Θα χάσω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ για να βλέπω το The Voice; Ποιος τραγουδιστής βγήκε από εκεί που έγινε όνομα έχει κάνει πράγματα; Ο περσινός νικητής, ένας Κύπριος, που είναι; Του έκαναν το συμβόλαιο που είπαν;» σημείωσε.