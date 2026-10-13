ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και Pet City έμπρακτα κοντά στα αδέσποτα

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και Pet City ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή προσπάθεια να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα για την ορθή διαχείριση των αδέσποτων.

Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής συμφωνίας που περιλαμβάνει:

Την αγορά τροφών προς διάθεση στους κατά τόπους Δήμους για την σίτιση των αδέσποτων που διαβιούν στην επικράτεια των Επιχειρηματικών Πάρκων

Δωρεά της Pet City σε ταΐστρες και ποτίστρες σε επιλεγμένα Ε.Π και

Συνεργασία για εκδηλώσεις υιοθεσίας και ορθής διαχείρισης των αδέσποτων με την συμμετοχή φιλοζωικών ΜΚΟ και των κατά τόπους Δήμων.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί έναν σημαντικό οδικό χάρτη για την ορθή διαχείριση των αναγκών των αδέσποτων και δημιουργία βελτιωμένων συνθηκών για την σίτιση τους ως αποτέλεσμα ορθής εταιρικής πρακτικής, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και συνεργασίας με τους Δήμους που είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα αδέσποτα.

Η ΕΤΒΑ, o μεγαλύτερος ιδιοκτήτης και διαχειριστής Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π) οργανωμένης βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε., λειτουργεί 27 Οργανωμένους Υποδοχείς ανά την Ελληνική Επικράτεια. Στο δίκτυο των Πάρκων της Εταιρείας είναι εγκατεστημένες πάνω από 2.000 επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται πάνω από 30.000 εργαζόμενοι.

ΤοPet City Group, ηγέτης στην αγορά λιανικής και πώλησης ειδών για κατοικίδια ζώα στην Ελλάδα, με 100+ φυσικά καταστήματα και e-shops, αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη για όλα τα θέματα που αφορούν στην διατροφή και ευζωία των ζωών συντροφιάς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ, κ. Θ.Ψαθάς δήλωσε: «Στην ΕΤΒΑ θεωρούμε ότι η ορθή και ανθρωπιστική προσέγγιση των αδέσποτων αποτελεί προτεραιότητα και βασική αρχή της εταιρικής μας κουλτούρας. Για αυτό ενισχύουμε τους κατά τόπους Δήμους με ειδικές τροφές και συνεργαζόμαστε μαζί τους για την βελτιστοποίηση του έργου τους για τα αδέσποτα που βρίσκονται στα Επιχειρηματικά μας Πάρκα. Η συνεργασία με την Pet City είναι ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια μας αυτή».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε για την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ με τον κ. Γιώργο Αλοίμονο τηλέφωνο: 6944800074, email: g.alimonos@etvavipe.gr