Παιδικό θέατρο: 5 παραστάσεις που θα ευχαριστηθούν μικροί και μεγάλοι!

Από αυτή την εβδομάδα, η Αθήνα γεμίζει παιδικές παραστάσεις με μουσική, φαντασία και ιστορίες που μπορούν να απολαύσουν μαζί μικροί και μεγάλοι. Το παιδικό θέατρο γίνεται μια όμορφη αφορμή για να περάσετε χρόνο μαζί και να γνωρίσετε διαφορετικούς κόσμους μέσα από τη σκηνή. Ξεχωρίσαμε 5 παραστάσεις για διαφορετικές ηλικίες, από βρέφη και νήπια μέχρι παιδιά του δημοτικού.

«Ονειροκούτι» για τους πιο μικρούς θεατές

Η διαδραστική παράσταση «Ονειροκούτι» απευθύνεται σε βρέφη και παιδιά έως 4 ετών. Δύο φίλοι ξεπακετάρουν στο καινούργιο τους σπίτι και ένα απλό χαρτόκουτο γίνεται αφορμή για παιχνίδι, μουσική και εξερεύνηση. Είναι μια ωραία πρώτη γνωριμία με το θέατρο, καθώς τα παιδιά συμμετέχουν με κινήσεις, ήχους και μικρές επιλογές. Παίζεται στο Θέατρο Πρόβα έως τις 22 Νοεμβρίου, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή.

«Καρα-Cartoon», Καραγκιόζης με ζωντανή μουσική

Στο Μέγαρο Μουσικής, ο Καραγκιόζης συναντά τον κόσμο των καρτούν και τη ζωντανή μουσική των Burger Project. Η ιστορία μπλέκει το θέατρο σκιών με τα κόμικ και βάζει στο επίκεντρο τα συναισθήματα, αλλά και τη σχέση των παιδιών με την τεχνολογία. Ταιριάζει σε παιδιά από 5 ετών και ξεκινά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Οι παραστάσεις για το κοινό γίνονται τα Σάββατα στις 17:30, έως τις 12 Δεκεμβρίου.

«Η αγκαλιά που ψήλωνε» για θέματα που απασχολούν τα παιδιά

Η Αλίκη νιώθει αόρατη και προσπαθεί να καταλάβει ποιος αφήνει κάθε μέρα ένα χρυσό αστέρι στο θρανίο της. Η ιστορία της ακουμπά τη φιλία, την αποδοχή, τη διαφορετικότητα και την πίστη στον εαυτό μας, με τραγούδια και φανταστικούς συνοδοιπόρους. Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά από 5 ετών και ανεβαίνει στο Θέατρο Αλκυονίς από τις 18 Οκτωβρίου, κάθε Κυριακή στις 11:00 και στις 14:00.

«Η Μωβ Ομπρέλα» της Άλκης Ζέη

Ένα καλοκαίρι λίγο πριν από τον πόλεμο του 1940, μια παρέα παιδιών φτιάχνει τον δικό της μαγικό κόσμο. Η θεατρική μεταφορά του έργου της Άλκης Ζέη μιλά για τη φαντασία, τη φιλία και τη διαφορετικότητα, μέσα σε μια ιστορία που αφήνει χώρο και για συζήτηση με τα παιδιά. Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Πορεία την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και συνεχίζεται κάθε Κυριακή στις 11:00.

«Δύο χρόνια διακοπές», μια περιπέτεια μακριά από τις οθόνες

Μια ομάδα παιδιών βρίσκεται σε ένα ερημονήσι και χρειάζεται να συνεργαστεί για να τα καταφέρει. Η διασκευή του έργου του Ιουλίου Βερν φέρνει την περιπέτεια στο σήμερα και δίνει έμφαση στη φιλία, την επικοινωνία και τη δύναμη της ομάδας. Παίζεται στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 11:30, και το πρόγραμμα συνεχίζεται έως τον Απρίλιο του 2027.

Οι 5 επιλογές έχουν διαφορετικό ύφος και απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικίες, οπότε αξίζει να ελέγξεις τις πληροφορίες και τη διαθεσιμότητα πριν κλείσεις εισιτήρια. Έτσι, θα διαλέξεις μια παράσταση που ταιριάζει στην ηλικία και στα ενδιαφέροντα του παιδιού, και θα κάνετε τη θεατρική έξοδο μέρος της κοινής σας εμπειρίας.