Τιραμισού με ιρλανδική κρέμα και μπισκότα φουντουκιού

Αυτό το τιραμισού σερβίρεται σε ατομικά ποτήρια και συνδυάζει καφέ, ιρλανδική κρέμα και αφράτη κρέμα μασκαρπόνε. Στο πλάι, τα τραγανά μπισκότα φουντουκιού συμπληρώνουν το γλυκό.
Υλικά
Για το τιραμισού
- 1 κουταλιά της σούπας σιρόπι καφέ
- 50 ml δυνατός καφές, φρεσκοφτιαγμένος
- 100 ml λικέρ ιρλανδικής κρέμας
- 2 μεγάλα αυγά, χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια
- 65 γρ. ψιλή ζάχαρη
- 250 γρ. κρέμα γάλακτος με υψηλά λιπαρά
- 250 γρ. μασκαρπόνε
- 200 γρ. μπισκότα σαβαγιάρ
- Κακάο για το πασπάλισμα
Για τα μπισκότα φουντουκιού
- 150 γρ. ολόκληρα ασπρισμένα φουντούκια, καβουρδισμένα
- 150 γρ. ανάλατο βούτυρο
- 125 γρ. ανοιχτή καστανή ζάχαρη
- 175 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- Μια πρέζα μπαχάρι, τριμμένο
- 1 μέτριο αυγό, χτυπημένο
- Ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα
Εκτέλεση
- Για το τιραμισού, ανακατεύουμε το σιρόπι καφέ με τον φρεσκοφτιαγμένο καφέ και το λικέρ ιρλανδικής κρέμας. Αφήνουμε το μείγμα στην άκρη.
- Χωρίζουμε τους κρόκους από τα ασπράδια. Χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο το μείγμα.
- Σε άλλο μπολ, χτυπάμε την κρέμα γάλακτος μέχρι να σχηματίσει σφιχτές κορυφές. Προσθέτουμε το μασκαρπόνε και ανακατεύουμε απαλά. Ρίχνουμε 75 ml από το μείγμα του καφέ, αναδιπλώνοντας την κρέμα με μια σπάτουλα. Προσθέτουμε το μείγμα στους κρόκους και ανακατεύουμε.
- Χτυπάμε τα ασπράδια μέχρι να σχηματίσουν σφιχτές κορυφές και τα ενσωματώνουμε απαλά στην κρέμα.
- Βουτάμε γρήγορα τα σαβαγιάρ στο υπόλοιπο μείγμα καφέ και στρώνουμε μια σειρά σε μικρά ποτήρια σερβιρίσματος. Προσθέτουμε λίγη κρέμα και συνεχίζουμε με εναλλασσόμενες στρώσεις μπισκότων και κρέμας.
- Ολοκληρώνουμε με πασπάλισμα κακάου.
- Για τα μπισκότα, προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, ή στους 160°C στον αέρα, και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί.
- Αλέθουμε τα φουντούκια στο μούλτι μέχρι να γίνουν χοντρά ψίχουλα.
- Χτυπάμε σε ένα μπολ το βούτυρο με την καστανή ζάχαρη. Προσθέτουμε το αλεύρι, το μπαχάρι, το αυγό και τα αλεσμένα φουντούκια και ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί ζύμη.
- Πλάθουμε τα μπισκότα στο σχήμα που θέλουμε και τα τοποθετούμε στο ταψί. Ψήνουμε για 15 λεπτά.
- Τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.
- Σερβίρουμε τα ποτήρια με το τιραμισού σε μικρά πιάτα και τοποθετούμε δίπλα τα μπισκότα φουντουκιού.
Σημείωση: Η κρέμα του τιραμισού περιέχει ωμά αυγά και το μείγμα του καφέ περιέχει αλκοολούχο λικέρ. Το NHS συστήνει την αποφυγή αλκοόλ στην εγκυμοσύνη και αναφέρει ότι τα ωμά αυγά είναι κατάλληλα μόνο όταν πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφάλειας.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;