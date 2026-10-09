Κοτόπουλο με πράσινη σάλτσα Green Goddess

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Μια δροσερή και χορταστική σαλάτα με κοτόπουλο, αβοκάντο και αγγούρι, δεμένη με μια κρεμώδη σάλτσα γεμάτη φρέσκα μυρωδικά. Σέρβιρέ τη πάνω σε πράσινη σαλάτα ή χρησιμοποίησέ τη ως γέμιση για σάντουιτς.
Υλικά
Για την πράσινη σάλτσα
- 15 γρ. φρέσκο μαϊντανό, χοντροκομμένο
- 10 γρ. φρέσκο άνηθο, χοντροκομμένο
- 5 γρ. φρέσκο σχοινόπρασο, χοντροκομμένο
- 5 γρ. φρέσκο εστραγκόν, χοντροκομμένο
- 65 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
- 65 γρ. μαγιονέζα
- 1 κ.σ. χυμό λεμονιού
Για το κοτόπουλο
- 1 μικρό αβοκάντο, κομμένο σε κύβους
- 50 γρ. αγγούρι, χωρίς τους σπόρους και κομμένο σε κύβους
- 150 γρ. μαγειρεμένο κοτόπουλο, χοντροκομμένο
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
- Φύλλα σαλάτας ή 4 φέτες ψωμί, για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Βάλε τον μαϊντανό, τον άνηθο, το σχοινόπρασο, το εστραγκόν, το γιαούρτι, τη μαγιονέζα και τον χυμό λεμονιού στο μούλτι. Χτύπησέ τα μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία, καταπράσινη σάλτσα.
- Ρίξε σε ένα μεγάλο μπολ το αβοκάντο, το αγγούρι και το κοτόπουλο. Πρόσθεσε τη σάλτσα και ανακάτεψε καλά. Αλατοπιπέρωσε σύμφωνα με το γούστο σου.
- Σέρβιρε το μείγμα πάνω σε φύλλα σαλάτας ή άπλωσέ το σε φέτες ψωμιού για να φτιάξεις σάντουιτς.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;