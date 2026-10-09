Μάρθα Κατσαρού
Συνταγές
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Κοτόπουλο με πράσινη σάλτσα Green Goddess

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Μια δροσερή και χορταστική σαλάτα με κοτόπουλο, αβοκάντο και αγγούρι, δεμένη με μια κρεμώδη σάλτσα γεμάτη φρέσκα μυρωδικά. Σέρβιρέ τη πάνω σε πράσινη σαλάτα ή χρησιμοποίησέ τη ως γέμιση για σάντουιτς.

Υλικά

Για την πράσινη σάλτσα

  • 15 γρ. φρέσκο μαϊντανό, χοντροκομμένο
  • 10 γρ. φρέσκο άνηθο, χοντροκομμένο
  • 5 γρ. φρέσκο σχοινόπρασο, χοντροκομμένο
  • 5 γρ. φρέσκο εστραγκόν, χοντροκομμένο
  • 65 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
  • 65 γρ. μαγιονέζα
  • 1 κ.σ. χυμό λεμονιού

Για το κοτόπουλο

  • 1 μικρό αβοκάντο, κομμένο σε κύβους
  • 50 γρ. αγγούρι, χωρίς τους σπόρους και κομμένο σε κύβους
  • 150 γρ. μαγειρεμένο κοτόπουλο, χοντροκομμένο
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
  • Φύλλα σαλάτας ή 4 φέτες ψωμί, για το σερβίρισμα
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Εκτέλεση

  1. Βάλε τον μαϊντανό, τον άνηθο, το σχοινόπρασο, το εστραγκόν, το γιαούρτι, τη μαγιονέζα και τον χυμό λεμονιού στο μούλτι. Χτύπησέ τα μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία, καταπράσινη σάλτσα.
  2. Ρίξε σε ένα μεγάλο μπολ το αβοκάντο, το αγγούρι και το κοτόπουλο. Πρόσθεσε τη σάλτσα και ανακάτεψε καλά. Αλατοπιπέρωσε σύμφωνα με το γούστο σου.
  3. Σέρβιρε το μείγμα πάνω σε φύλλα σαλάτας ή άπλωσέ το σε φέτες ψωμιού για να φτιάξεις σάντουιτς.

Καλή απόλαυση!

 

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