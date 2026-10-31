Αφράτο ψωμί γάλακτος

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Με τη μαλακή ψίχα και τη χρυσαφένια κρούστα του, αυτό το ψωμί γάλακτος ταιριάζει στο πρωινό αλλά και σε ένα απλό σνακ. Η συνταγή ξεκινά με ένα μικρό μείγμα από αλεύρι και γάλα, που βοηθά τη ζύμη να γίνει ιδιαίτερα αφράτη.
Υλικά
Για το αρχικό μείγμα
- 30 γρ. δυνατό λευκό αλεύρι
- 4 κ.σ. πλήρες γάλα
- 4 κ.σ. νερό, όπως αναφέρεται στη μέθοδο
Για τη ζύμη
- 325 γρ. δυνατό λευκό αλεύρι, συν λίγο επιπλέον για το άνοιγμα
- 55 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη
- 7 γρ. ξηρή μαγιά ταχείας δράσης, περίπου 2¼ κ.γ.
- 1 κ.σ. γάλα σε σκόνη ή ζαχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα
- 1 κ.γ. αλάτι
- 120 ml γάλα, σε θερμοκρασία δωματίου
- 1 αυγό, σε θερμοκρασία δωματίου και χτυπημένο
- 55 γρ. ανάλατο βούτυρο, μαλακωμένο
- Φυτικό λάδι, για το λάδωμα
- Κρέμα γάλακτος ή λιωμένο βούτυρο, για επάλειψη
Εκτέλεση
- Για το αρχικό μείγμα, βάλε σε ένα μικρό κατσαρολάκι το αλεύρι, το γάλα και το νερό. Ζέστανε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς για 4–5 λεπτά, μέχρι να πήξει και να αποκτήσει υφή πουρέ πατάτας. Μετέφερε το σε ένα μπολ, σκέπασε το και άφησέ το να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.
- Βάλε στον κάδο του μίξερ το αλεύρι, τη ζάχαρη, τη μαγιά, το γάλα σε σκόνη ή το ζαχαρούχο γάλα και το αλάτι. Ανακάτεψε με σύρμα. Πρόσθεσε το γάλα, το αρχικό μείγμα και το χτυπημένο αυγό. Χτύπησε με τον γάντζο σε χαμηλή ταχύτητα για 5 λεπτά.
- Πρόσθεσε το βούτυρο και χτύπησε για άλλα 5 λεπτά. Έπειτα, αύξησε την ταχύτητα σε μέτρια και συνέχισε το χτύπημα για 5 λεπτά.
- Μετέφερε τη ζύμη σε ένα ελαφρώς λαδωμένο μπολ, σκέπασε την και άφησέ την για 1 ώρα ή μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.
- Λάδωσε μια μακρόστενη φόρμα ψωμιού χωρητικότητας 900 γρ. Βγάλε τη ζύμη σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και χώρισέ την σε τέσσερα ίσα κομμάτια. Άνοιξε κάθε κομμάτι σε ορθογώνιο και δίπλωσε προς τα μέσα τις δύο μακριές πλευρές. Ξεκινώντας από μία κοντή πλευρά, τύλιξέ το σε ρολό και τοποθέτησέ το στη φόρμα με την ένωση προς τα κάτω. Επανάλαβε με τα υπόλοιπα κομμάτια.
- Σκέπασε τη φόρμα και άφησε τη ζύμη να φουσκώσει για 45 λεπτά. Στο μεταξύ, προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C, στις αντιστάσεις, ή στους 180°C στον αέρα.
- Άλειψε την επιφάνεια της ζύμης με κρέμα γάλακτος ή λιωμένο βούτυρο. Ψήσε για 35–40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει. Βγάλε προσεκτικά το ψωμί από τη φόρμα και χτύπησε ελαφρά τη βάση του. Αν ακούγεται κούφια, είναι έτοιμο.
- Άφησέ το για 5 λεπτά πριν το ξεφορμάρεις και έπειτα μετέφερέ το σε σχάρα για να κρυώσει.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;