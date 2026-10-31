Αφράτο ψωμί γάλακτος

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Με τη μαλακή ψίχα και τη χρυσαφένια κρούστα του, αυτό το ψωμί γάλακτος ταιριάζει στο πρωινό αλλά και σε ένα απλό σνακ. Η συνταγή ξεκινά με ένα μικρό μείγμα από αλεύρι και γάλα, που βοηθά τη ζύμη να γίνει ιδιαίτερα αφράτη.

Για το αρχικό μείγμα, βάλε σε ένα μικρό κατσαρολάκι το αλεύρι, το γάλα και το νερό. Ζέστανε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς για 4–5 λεπτά, μέχρι να πήξει και να αποκτήσει υφή πουρέ πατάτας. Μετέφερε το σε ένα μπολ, σκέπασε το και άφησέ το να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Βάλε στον κάδο του μίξερ το αλεύρι, τη ζάχαρη, τη μαγιά, το γάλα σε σκόνη ή το ζαχαρούχο γάλα και το αλάτι. Ανακάτεψε με σύρμα. Πρόσθεσε το γάλα, το αρχικό μείγμα και το χτυπημένο αυγό. Χτύπησε με τον γάντζο σε χαμηλή ταχύτητα για 5 λεπτά.

Πρόσθεσε το βούτυρο και χτύπησε για άλλα 5 λεπτά. Έπειτα, αύξησε την ταχύτητα σε μέτρια και συνέχισε το χτύπημα για 5 λεπτά.

Μετέφερε τη ζύμη σε ένα ελαφρώς λαδωμένο μπολ, σκέπασε την και άφησέ την για 1 ώρα ή μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Λάδωσε μια μακρόστενη φόρμα ψωμιού χωρητικότητας 900 γρ. Βγάλε τη ζύμη σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και χώρισέ την σε τέσσερα ίσα κομμάτια. Άνοιξε κάθε κομμάτι σε ορθογώνιο και δίπλωσε προς τα μέσα τις δύο μακριές πλευρές. Ξεκινώντας από μία κοντή πλευρά, τύλιξέ το σε ρολό και τοποθέτησέ το στη φόρμα με την ένωση προς τα κάτω. Επανάλαβε με τα υπόλοιπα κομμάτια.

Σκέπασε τη φόρμα και άφησε τη ζύμη να φουσκώσει για 45 λεπτά. Στο μεταξύ, προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C, στις αντιστάσεις, ή στους 180°C στον αέρα.

Άλειψε την επιφάνεια της ζύμης με κρέμα γάλακτος ή λιωμένο βούτυρο. Ψήσε για 35–40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει. Βγάλε προσεκτικά το ψωμί από τη φόρμα και χτύπησε ελαφρά τη βάση του. Αν ακούγεται κούφια, είναι έτοιμο.