Το πρώτο πρωινό του Σεπτεμβρίου έχει φέτος διαφορετικό βάρος. Η επιστροφή από τις διακοπές δεν σημαίνει απλώς ξυπνητήρι και εισερχόμενα που ξεχειλίζουν, αλλά για ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους, φυσική παρουσία πίσω στο γραφείο. Το φαινόμενο που τα διεθνή μέσα βάφτισαν “Back To Mondays” δεν είναι απλώς διάθεση, είναι πολιτική. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η JLL, περίπου το 55% των εταιρειών του Fortune 100 απαιτεί πλέον πενθήμερη παρουσία μέσα στο 2026, από μόλις 5% το 2021, ενώ οργανισμοί όπως η Fidelity και η Airbus ανακοίνωσαν αυστηρότερα ωράρια παρουσίας από τον Σεπτέμβριο.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια πιο πρακτική αλήθεια. Μετά από χρόνια υβριδικής εργασίας, όπου η Gallup υπολογίζει ότι οι εργαζόμενοι περνούν κατά μέσο όρο μόλις το 46% της εβδομάδας στο γραφείο, η ντουλάπα καλείται ξανά να απαντήσει στο ερώτημα “τι φοράμε στη δουλειά“. Η απάντηση του φθινοπώρου δεν είναι το άκαμπτο κοστούμι της δεκαετίας του ’90, αλλά μια πιο ήπια, πιο φορέσιμη εκδοχή του. Η λογική του business casual παραμένει, μόνο που τώρα αποκτά δομή, σιλουέτα και σαφή πρόθεση.

Στις πασαρέλες του Fall/Winter 2026 η τάση έχει ονομαστεί soft power tailoring. Οι σχεδιαστές επαναφέρουν το ταγιέρ με πιο απαλούς ώμους, fluid υφάσματα και γραμμές που ακολουθούν το σώμα αντί να το κορσάρουν. Το boxy σακάκι, η χαμηλοκάβαλη σιλουέτα και οι ανατρεπτικές λεπτομέρειες πάνω σε κλασικά κοψίματα κυριάρχησαν στις συλλογές, φέρνοντας ένα πνεύμα διαχρονικής, αντρικής έμπνευσης κομψότητας. Έτσι, είναι εμφανές ότι τα κοστούμια επιστρέφουν ως ενιαία σύνολα που λύνουν το πρωινό δίλημμα σε δευτερόλεπτα.

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που συνοψίζει τη σεζόν, αυτό είναι το σακάκι. Παραμένει η βάση κάθε επαγγελματικού look και η διαφορά φέτος βρίσκεται στη χρήση του. Ένα καλοραμμένο σακάκι πάνω από ένα απλό τοπ ή μια χαλαρή πλεκτή μπλούζα λειτουργεί πολύ καλύτερα από ένα ολόκληρο στιβαρό σύνολο. Οι οίκοι το προτείνουν είτε ελαφρώς oversized, ριχτό στους ώμους, είτε με τονισμένη μέση, ενώ πλάι στα διαχρονικά σοκολατί και λαδί ξεχωρίζει το μουσταρδί ως το χρώμα που μεταμορφώνει ακόμη και το πιο λιτό ντύσιμο. Επενδύοντας σε ποιοτικά σακάκια που αντέχουν πέρα από μία σεζόν, η νέα εργαζόμενη ακολουθεί μια στροφή που η βρετανική ραπτική Norton & Sons, μιλώντας στη WWD, αποδίδει σε μια ευρύτερη πολιτισμική μετατόπιση προς τη διαχρονικότητα, την ατομικότητα και την απομάκρυνση από τη fast fashion.

Δίπλα στο σακάκι, και το γιλέκο κερδίζει σημαντικό έδαφος. Οι στυλίστες το χαρακτηρίζουν ως ένα από τα καλύτερα κομμάτια για δουλειά φέτος, καθώς περνά αβίαστα από τη συνάντηση των εννέα το πρωί στο ποτό μετά τη δουλειά. Φορεμένο πάνω από πουκάμισο ή απλό τοπ, με ψηλόμεσο παντελόνι, δίνει την αίσθηση του tailoring χωρίς τον όγκο ενός σακακιού. Παράλληλα, οι διακριτικές υφές και τα καρό, από το houndstooth μέχρι τα ήπια checks, επανέρχονται και δίνουν στα γιλέκα και στα υπόλοιπα tailored κομμάτια μια πιο ώριμη ταυτότητα.

Στο κεφάλαιο των χρωμάτων, η παλέτα του φθινοπώρου προσφέρει έναν εύκολο τρόπο ανανέωσης, χωρίς να χρειάζεται νέα γκαρνταρόμπα. Αντί για την προβλέψιμη μονοχρωμία, η σεζόν κινείται σε θερμές, γήινες αποχρώσεις με μουσταρδί και ώχρα ως τα φωτεινά accents, σοκολατί και λαδί ως οι νέες βάσεις, γκρι και τα τόνους του μπλε, από το slate μέχρι το indigo του denim, να δένουν τα πάντα μεταξύ τους. Πάνω σε αυτή τη λογική, τα ίσια ή wide-leg παντελόνια σε μάλλινη ή suiting ύφανση στήνουν τη βάση κάθε συνόλου, ενώ ένα λευκό πουκάμισο παραμένει η πιο ασφαλής επιλογή. Λίγα πουκάμισα καλής ποιότητας, συνδυασμένα σωστά, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. Στα αξεσουάρ, τα slingback ή kitten heels, οι διακριτικές ζώνες και ένα woven shopper bag ολοκληρώνουν το σύνολο, δίνοντας την αίσθηση της μελετημένης, όχι της αυστηρής, εμφάνισης.

Δεν λείπουν, βέβαια, και οι ενστάσεις. Το viral office siren αισθητικό ρεύμα, με τα εφαρμοστά κοστούμια και τα διαφανή στοιχεία, δείχνει ήδη να υποχωρεί προς μια πιο άνετη, elevated casual πραγματικότητα που περιγράφουν σύμβουλοι εμφάνισης σε αμερικανικά Μέσα. Τίποτα υπερβολικά σφιχτό, με την άνεση να παραμένει προτεραιότητα. Εδώ συναντά τη λογική του quiet luxury, όπου η ποιότητα του υφάσματος μετρά περισσότερο από το λογότυπο. Η δύναμη της φετινής τάσης είναι ακριβώς η προσβασιμότητά της. Τα fluid υφάσματα και τα ασορτί separates λειτουργούν σε κάθε σιλουέτα και μέγεθος, κάνοντας τα ολοκληρωμένα ρούχα για το γραφείο υπόθεση στιλ και όχι περιορισμού. Καθώς τα γραφεία ξαναγεμίζουν, το tailoring δεν επιστρέφει ως αυστηρός κώδικας, αλλά ως ένα λεξιλόγιο αυτοπεποίθησης που κάθε γυναίκα μπορεί να γράψει με τους δικούς της όρους.