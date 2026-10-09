Ζεστά υλικά και retro διάθεση στα παπούτσια του χειμώνα

Τον χειμώνα, τα παπούτσια που φοράς κάθε μέρα χρειάζεται να σε κρατούν ζεστή, χωρίς να σε περιορίζουν στις κινήσεις σου. Κι όταν η άνεση συναντά στοιχεία με ξεχωριστό χαρακτήρα, ένα γνώριμο σχέδιο μπορεί να αποκτήσει νέα θέση στην ντουλάπα σου. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από τη χειμερινή συλλογή της Scholl για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026.

Τι ξεχωρίζει στη χειμερινή συλλογή Scholl

Η συλλογή δίνει έμφαση στην άνεση, αλλά δεν μένει μόνο στην πρακτική πλευρά του παπουτσιού. Οι εργονομικές γραμμές συνδυάζονται με υλικά που προσθέτουν ζεστασιά και ενδιαφέρουσα υφή. Το faux shearling, οι απαλές γούνινες επενδύσεις και το βελούδο δημιουργούν μια πιο ζεστή αίσθηση, που ταιριάζει στις ημέρες όταν θέλεις να νιώθεις άνετα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Παράλληλα, τα σχέδια κινούνται ανάμεσα στο σπίτι και στις εξωτερικές σου δραστηριότητες. Έτσι, μπορείς να διαλέξεις ένα ζευγάρι που δεν θυμίζει αποκλειστικά παντόφλα, αλλά διατηρεί την αίσθηση της ζεστασιάς και της χαλαρής εφαρμογής. Τα retro clogs και τα wide-fit σχέδια φέρνουν ξανά στο προσκήνιο γνώριμα στοιχεία της ταυτότητας του brand, με σύγχρονη ματιά.

Τέσσερα σχέδια για διαφορετική διάθεση

Ανάμεσα στις προτάσεις της σεζόν βρίσκεις τα Pescura Robin 70 Leather, Harlow, Pescura Cindy με ξύλινη βάση και δερμάτινο επάνω μέρος, καθώς και τα Grace Pony Leather Mule. Κάθε σχέδιο προσεγγίζει διαφορετικά την ίδια ιδέα: να συνδυάσεις την άνεση με υλικά και γραμμές που δείχνουν πιο προσεγμένα.

Αν προτιμάς ένα πιο χαρακτηριστικό, retro αποτέλεσμα, η οικογένεια Pescura ξεχωρίζει χάρη στην ξύλινη σόλα της. Αν πάλι αναζητάς κάτι με πιο πλούσια υφή, οι γούνινες και βελούδινες λεπτομέρειες δίνουν τον τόνο. Έτσι, μπορείς να επιλέξεις ανάλογα με το στιλ σου και το πού σκοπεύεις να φορέσεις το κάθε ζευγάρι.

Το Pescura γιορτάζει 70 χρόνια

Η φετινή συλλογή έχει και επετειακό χαρακτήρα, καθώς το Pescura συμπληρώνει 70 χρόνια. Το σχέδιο πρωτοεμφανίστηκε το 1956 και επιστρέφει για τον χειμώνα του 2026, κρατώντας τη χαρακτηριστική ξύλινη σόλα του και αποκτώντας πιο ζεστό ύφος μέσα από τα υλικά της νέας εκδοχής. Η Scholl συνδέει έτσι ένα αναγνωρίσιμο κομμάτι της ιστορίας της με τη σημερινή ανάγκη για παπούτσια που φοριούνται εύκολα.

Αν θέλεις να δεις τη χειμερινή συλλογή Scholl από κοντά, θα τη βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα Kalogirou, Matchbox, Istante και Passadena. Πριν αποφασίσεις, αξίζει να δοκιμάσεις τα σχέδια και να δεις πώς εφαρμόζουν, αφού αυτή η λεπτομέρεια μετρά στην καθημερινή χρήση. Η άνεση μπορεί να γίνει η αφετηρία για ένα χειμερινό στιλ που σε εκφράζει.