Village Cinemas: Η δυναμική επιστροφή του κοινού στη μεγάλη οθόνη

Η κινηματογραφική έξοδος επιστρέφει δυναμικά στις επιλογές ψυχαγωγίας του κοινού, με τα Village Cinemas να καταγράφουν ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις και σημαντική άνοδο της προσέλευσης. Η τάση αυτή αποτυπώθηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τους φετινούς θερινούς μήνες, που ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους των τελευταίων 20 ετών για τα Village Cinemas με πάνω από 1.285.000 θεατές.

Καθοριστικό ρόλο στο ρεκόρ εισιτηρίων έπαιξαν δύο από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς. Στα Village Cinemas, η «Οδύσσεια» έχει προσελκύσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 405.000 θεατές, ενώ το “Spider-Man: Brand New Day” έχει ξεπεράσει τα 258.500 εισιτήρια. Αποτελέσματα τα οποία αποτυπώνουν παράλληλα μια ευρύτερη τάση: η κινηματογραφική έξοδος εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας, μια ευκαιρία απόδρασης, ένα ξεχωριστό κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός.

Αντίστοιχα αποτελέσματα καταγράφει και η Διεθνής Ένωση Κινηματογράφων (UNIC) σε πρόσφατη παρουσίαση της στο Lumiere Summit στη Γαλλία: το παγκόσμιο box-office τον Αύγουστο ξεπέρασε τα 4,6 δις δολάρια, ένα ιστορικό υψηλό τόσο για το συγκεκριμένο μήνα, αλλά και για τα τελευταία δέκα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η ευρύτερη περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική) εμφανίζει 88% αύξηση σε σχέση με τον περασμένο χρόνο, με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές όπως η Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία να επιβεβαιώνουν την τάση.

Η θετική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, με το κινηματογραφικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αναμενόμενες κυκλοφορίες της χρονιάς: “The Hunger Games: Η Ανατολή του Θερισμού», “Avengers: Η Άνοδος του Doctor Doom”, “Dune: Μέρος Τρίτο”, μαζί με πολλές ακόμη μεγάλες παραγωγές (“Ebenezer -Τα Κάλαντα του Σκρούτζ”, “Hexed” – Το Μαγεμένο Βασίλειο του Χεξ», “Focker in Law -Το Σόι της Συμφοράς”, “Angry Birds 3 – Η Ταινία”), που αναμένεται να δώσουν ακόμα περισσότερες αφορμές για ξεχωριστές στιγμές στη μεγάλη οθόνη.

Ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον του κοινού εστιάζεται όλο και περισσότερο και στην ίδια την εμπειρία θέασης, με τις premium κινηματογραφικές εμπειρίες να αποκτούν ξεχωριστή θέση, όπως αποδεικνύεται και από τη αυξημένη ζήτηση για premium formats, όπως οι προβολές στην αίθουσα IMAX® with Laser, η οποία κατά τη θερινή περίοδο είχε μέση πληρότητα 90%.

Με ένα δίκτυο 11 κινηματογραφικών κέντρων, 84 αιθουσών και παρουσία σε 5 πόλεις, τα Village Cinemas συνεχίζουν να εξελίσσουν την εμπειρία του κινηματογράφου σε όλη την Ελλάδα, επενδύοντας τόσο στις υποδομές όσο και στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που πλαισιώνουν την κινηματογραφική έξοδο.

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C/o Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Village Cinemas

Email: info@villagecinemas.gr

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