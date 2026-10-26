Μάρθα Κατσαρού
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Η BOSS επανέρχεται με νέο κατάστημα στην Κηφισιά

Η BOSS γιόρτασε τη λειτουργία του νέου της καταστήματος στην Κηφισιά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για το brand στην κοσμοπολίτικη αυτή περιοχή της Αθήνας.

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Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, το brand υποδέχθηκε εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκλεκτούς πελάτες και φίλους σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο νέο κατάστημα BOSS, στην οδό Κυριαζή 15. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον νέο χώρο και να ανακαλύψουν τη συλλογή ανδρικών ενδυμάτων BOSS Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, σε μια ατμόσφαιρα που πλαισιώθηκε από μουσική, επιλεγμένα κεράσματα και διακριτικές branded λεπτομέρειες. Παράλληλα, όσοι πραγματοποίησαν αγορές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έλαβαν ξεχωριστά δώρα με τις αγορές τους με την υπογραφή BOSS.

Το νέο κατάστημα συνεχίζει τη μακρόχρονη παρουσία του brand στην Κηφισιά, προσφέροντας μια ανανεωμένη αγοραστική εμπειρία, αφιερωμένη αποκλειστικά στην ανδρική συλλογή BOSS. Με αισθητική που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα και την premium ταυτότητα του brand, ο νέος χώρος αναδεικνύει τη συνάντηση της εκλεπτυσμένης ραπτικής με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Από κοστούμια και διαχρονικά κομμάτια υψηλής ποιότητας έως κομψά casual σύνολα και αξεσουάρ, η συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 εκφράζει τη χαρακτηριστική προσέγγιση της BOSS στο ανδρικό στιλ, συνδυάζοντας την κομψότητα με τη δυναμική αυτοπεποίθηση.

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Το νέο κατάστημα BOSS στην Κηφισιά, στην οδό Κυριαζή 15, είναι πλέον ανοιχτό και υποδέχεται το κοινό, προσκαλώντας το να ανακαλύψει τη συλλογή ανδρικών ενδυμάτων BOSS Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.

 

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