Το HUAWEI WATCH D3 έφτασε στην Ελλάδα: Έξυπνη φροντίδα υγείας απευθείας από τον καρπό

Η Huawei ανακοινώνει την διάθεση του HUAWEI WATCH D3 στην ελληνική αγορά, ενός smartwatch νέας γενιάς που συνδυάζει τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης μέσω ενσωματωμένης περιχειρίδας με λειτουργίες καθημερινής παρακολούθησης της υγείας και της ευεξίας. Με δυνατότητα 24ωρης παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης (ABPM), μετρήσεις πριν και μετά την άσκηση και πιο λεπτό σχεδιασμό, το νέο smartwatch βοηθά τους χρήστες να αποκτούν καλύτερη εικόνα των μετρήσεών τους μέσα στην ημέρα και τη νύχτα απευθείας από τον καρπό τους.

Και με κάθε αγορά ενός WATCH D3, δίνεται δώρο η ζυγαριά HUAWEI Scale 3, μια έξυπνη ζυγαριά ανάλυσης σύστασης σώματος, η οποία παρακολουθεί 11 δείκτες, όπως το βάρος, τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), το ποσοστό σωματικού λίπους, τη μάζα σκελετικών μυών και τον καρδιακό ρυθμό. Διαθέτει Bluetooth και Wi-Fi, παρέχοντας αναλυτικές αναφορές για την υγεία και συμβουλές φυσικής κατάστασης.

Πιο λεπτό, πιο κομψό, σχεδιασμένο για κάθε μέρα

Η παρακολούθηση της υγείας πρέπει να γίνεται άνετα και αβίαστα, ειδικά όταν αποτελεί μέρος της καθημερινής ρουτίνας. Το HUAWEI WATCH D3 διαθέτει πάχος μόλις 11,3 χιλιοστά και βάρος σώματος 40 γραμμάρια, ώστε να φοριέται με άνεση όλη την ημέρα αλλά και κατά την διάρκεια του ύπνου.

Η AMOLED οθόνη 1,92 ιντσών, με μέγιστη φωτεινότητα έως 3.000 nits, προσφέρει καθαρή εικόνα ακόμη και κάτω από έντονο ηλιακό φως. Το νέο, εξαιρετικά λεπτό λουράκι με ενσωματωμένο αερόσακο, συμβάλλει και αυτό σε μια πιο διακριτική και άνετη εμπειρία κατά τη μέτρηση.

Διαθέσιμο σε Black, Gold και Mocha Gold, το HUAWEI WATCH D3 συνδυάζει λειτουργικότητα και κομψότητα, με επιλογές λουριών από HNBR ή σύνθετο vegan δέρμα που προσαρμόζονται σε κάθε προσωπικό στυλ.

Η αρτηριακή πίεση, σε πιο ολοκληρωμένη εικόνα

Η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται μέσα στην ημέρα, ανάλογα με τη δραστηριότητα, το στρες, τον ύπνο και άλλους παράγοντες. Το HUAWEI WATCH D3 υποστηρίζει 24ωρη παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης (ABPM), προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη και ρεαλιστική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης με μετρήσεις στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεσοδιαστήματα μέτρησης 15, 20, 30, 45 ή 60 λεπτών, ενώ τη νύχτα το ρολόι πραγματοποιεί αυτόματες και πιο αθόρυβες μετρήσεις, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη.

Το HUAWEI WATCH D3 συνδυάζει μετρήσεις μέσω μικρο-αντλίας και ενσωματωμένου αερόσακου με την συνεχή παρακολούθηση των τάσεων της αρτηριακής πίεσης (ABPM) Έτσι, προσφέρει πιο αξιόπιστα δεδομένα για την τάση της αρτηριακής πίεσης χωρίς να διακόπτει την καθημερινότητα και τον ύπνο. Η λειτουργία παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης διαθέτει ευρωπαϊκή ιατρική πιστοποίηση CE MDR.

Πριν και μετά την άσκηση, με μεγαλύτερη σιγουριά

Το HUAWEI WATCH D3 υποστηρίζει μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πριν και μετά την άσκηση, βοηθώντας τους χρήστες να κατανοούν καλύτερα πώς ανταποκρίνεται το σώμα τους στην προπόνηση.

Με ειδικές επιλογές μέτρησης απευθείας από το ρολόι, ο χρήστης μπορεί να ελέγχει την αρτηριακή του πίεση πριν ξεκινήσει μια δραστηριότητα και αμέσως μετά την ολοκλήρωση, αποκτώντας έτσι ένα πολύ χρήσιμο σημείο αναφοράς για μια πιο συνειδητή προσέγγιση της άσκησης.

Παράλληλα, με περισσότερα από 100 είδη προπόνησης (workout modes), έξυπνη αναγνώριση καθημερινών δραστηριοτήτων και ακριβή δορυφορικό εντοπισμό GNSS, το HUAWEI WATCH D3 σας συνοδεύει σε κάθε μορφή κίνησης, από το περπάτημα ή το τρέξιμο έως την ποδηλασία, την πεζοπορία αλλά και τα νέα micro-workouts για μικρές στιγμές ενεργοποίησης μέσα στη μέρα.