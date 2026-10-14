Dating χωρίς μισόλογα: τι κερδίζεις όταν λες από νωρίς τι αναζητάς

Μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει με ενθουσιασμό και να μείνει για καιρό σε εκκρεμότητα. Μιλάτε, ανταλλάσσετε μηνύματα, ίσως βγαίνετε, αλλά κανείς δεν λέει τι περιμένει. Το «βλέπουμε και όπου βγει» ακούγεται ελεύθερο, μέχρι να συνειδητοποιήσεις πως έχεις αρχίσει να περιμένεις κάτι που δεν ξέρεις αν θέλει και ο άλλος.

Δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από το πρώτο ραντεβού αν αυτός ο άνθρωπος θα γίνει σύντροφός σου. Χρειάζεται, όμως, να μπορείς να πεις τι θα ήθελες να προκύψει αυτή την περίοδο. Μια σχέση, μια χαλαρή γνωριμία ή απλώς χρόνος για να δείτε αν ταιριάζετε; Η απάντηση δεν δεσμεύει κανέναν. Αποφεύγει, όμως, να στηρίζεται η γνωριμία σε εικασίες.

Πες την επιθυμία σου χωρίς να ζητάς εγγυήσεις

Μπορείς να εκφράσεις ότι θέλεις σχέση ή ότι προτιμάς να γνωρίσεις κάποιον χωρίς βιασύνη. Αυτό δεν ισοδυναμεί με απαίτηση για υποσχέσεις. Δίνεις στον άλλον μια ειλικρινή εικόνα για τις προθέσεις σου και του επιτρέπεις να σου πει τις δικές του.

Αν θέλετε διαφορετικά πράγματα, ίσως απογοητευτείς. Τουλάχιστον, όμως, δεν θα χρειαστεί να ερμηνεύεις για εβδομάδες το «θα κανονίσουμε» ή να φαντάζεσαι πού οδηγεί μια γνωριμία που δεν έχει ξεκαθαρίσει. Η ειλικρίνεια δεν εγγυάται ότι θα ταιριάξετε. Σου δίνει, όμως, καλύτερη βάση για να αποφασίσεις αν θέλεις να συνεχίσεις.

Δώσε αφορμές για μια πραγματική γνωριμία

Το ίδιο ισχύει και στο προφίλ μιας εφαρμογής. Δεν χρειάζεται να παρουσιάσεις έναν κατάλογο με όσα απαιτείς από έναν πιθανό σύντροφο. Μπορείς να γράψεις τι αναζητάς και να μοιραστείς κάτι συγκεκριμένο για τον εαυτό σου, όπως μια δραστηριότητα που απολαμβάνεις ή ένα θέμα που σε ενθουσιάζει.

Μια γενική φράση όπως «μου αρέσει να γελάω» δεν λέει πολλά για σένα. Μια προσωπική λεπτομέρεια, αντίθετα, μπορεί να δώσει στον άλλον έναν φυσικό τρόπο να ξεκινήσει κουβέντα. Το προφίλ δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσει τους πάντες. Αρκεί να δείχνει λίγο πιο καθαρά ποιος είσαι και τι σε ενδιαφέρει.

Κράτησε τις ανάγκες σου, άφησε χώρο στη γνωριμία

Το να ξέρεις τι χρειάζεσαι δεν σημαίνει ότι πρέπει να αξιολογήσεις τον άλλον σαν να συμπληρώνει αίτηση. Παρατήρησε αν υπάρχει συνέπεια, επικοινωνία και αμοιβαίο ενδιαφέρον, χωρίς να περιμένεις διαρκή ανταπόκριση ή βεβαιότητα πριν καν γνωριστείτε.

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να θέλεις μια σταθερή παρουσία και στο να απαιτείς άμεση απάντηση σε κάθε μήνυμα. Όπως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να αναζητάς σχέση και στο να περιμένεις να ξέρεις από την αρχή πού θα οδηγήσει. Οι ανάγκες σου αξίζουν χώρο, αλλά η γνωριμία χρειάζεται και χρόνο.

Το να μιλήσεις ανοιχτά μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς ευάλωτος. Δεν μπορείς να ελέγξεις την απάντηση του άλλου, μπορείς όμως να αποφύγεις να κρύβεις αυτό που θέλεις για να κρατήσεις μια αβέβαιη γνωριμία. Δεν χρειάζεται να έχεις έτοιμο σχέδιο για το μέλλον. Αρκεί να ξέρεις τι αναζητάς τώρα και να ακούσεις προσεκτικά τι αναζητά και ο άλλος.