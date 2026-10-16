10 φράσεις στο dating που αξίζει να προσέξεις

Το dating μπορεί να γίνει μπερδεμένο από πολύ νωρίς. Μια γνωριμία ξεκινά με ενδιαφέρον, αλλά στη συνέχεια έρχονται οι αναβολές, οι αόριστες απαντήσεις και η σιωπή. Τότε αρχίζεις να αναρωτιέσαι αν αξίζει να επενδύσεις κι άλλο χρόνο ή αν περιμένεις μια αλλαγή που δεν έρχεται.

Βέβαια, καμία φράση από μόνη της δεν αποδεικνύει ότι κάποιος θα εξαφανιστεί. Οι άνθρωποι περνούν περιόδους με πίεση, δουλειά ή προσωπικές δυσκολίες. Αυτό που έχει σημασία είναι αν τα λόγια τους συμβαδίζουν με τις πράξεις τους. Αν κάποιος λέει ότι θέλει να σε ξαναδεί, αλλά δεν κάνει ποτέ συγκεκριμένη πρόταση, η ασάφεια αρχίζει να λέει περισσότερα από τις διαβεβαιώσεις.

Συχνά θυμόμαστε τη φράση «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται». Δεν ισχύει πάντα, όμως οι πρώτες ενδείξεις μπορούν να σε βοηθήσουν να καταλάβεις πώς κινείται ο άλλος. Κι αν τελικά προκύψει ghosting, έχεις κάθε λόγο να νιώσεις απογοήτευση. Παράλληλα, μπορείς να προστατεύσεις τον χρόνο και την ψυχική σου ενέργεια, χωρίς να ψάχνεις ασταμάτητα εξηγήσεις για κάποιον που δεν επικοινωνεί καθαρά.

Οι ατάκες που χρειάζονται πράξεις για να αποκτήσουν νόημα

Από το «έχω πολλή δουλειά τελευταία» μέχρι το «θα σου στείλω εγώ όταν μπορέσω», ορισμένες φράσεις εμφανίζονται συχνά στις συζητήσεις του dating. Δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι κάποιος σχεδιάζει να εξαφανιστεί. Αν όμως επαναλαμβάνονται και δεν ακολουθούνται από συγκεκριμένες κινήσεις, μπορεί να δείχνουν πως δεν υπάρχει η διάθεση ή η διαθεσιμότητα για συνέχεια.

Αυτές είναι δέκα ατάκες που αξίζει να αξιολογήσεις μαζί με τη συμπεριφορά που τις συνοδεύει:

«Έχω πάρα πολλή δουλειά αυτή την περίοδο, δεν προλαβαίνω ούτε ανάσα να πάρω». «Να κανονίσουμε να βρεθούμε ξανά σύντομα» «Θα σου πω μέσα στις επόμενες μέρες». «Αυτή την περίοδο γίνεται ένας χαμός στη ζωή μου». «Δεν είμαι σε φάση για κάτι αυτή τη στιγμή». «Άσε με να το σκεφτώ και θα σου απαντήσω». «Δεν είμαι πολύ του texting, γενικά δεν κοιτάζω συχνά το κινητό μου». «Σου αξίζει κάποιος που να έχει περισσότερο χρόνο για σένα». «Δεν θέλω να σου δημιουργώ προσδοκίες». «Θα σου στείλω εγώ όταν ξεμπερδέψω με τις υποχρεώσεις μου».

Μην προσπαθείς να βγάλεις βεβαιότητα από μία ατάκα. Κοίτα αν υπάρχει συνέπεια, σαφήνεια και πραγματική προσπάθεια. Αν αυτά λείπουν σταθερά, δεν χρειάζεται να περιμένεις επ’ αόριστον για να δεις αν κάτι θα αλλάξει.