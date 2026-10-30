Σοφία Βογιατζάκη: “Όταν έχεις δημόσιο βήμα, δεν μπορείς να πάρεις στο λαιμό σου ανθρώπους και να λες “είμαι 150 κιλά και είμαι τέλεια””

Για τη σχέση που έχει με το σώμα της, αλλά και για την ευθύνη των δημόσιων προσώπων όταν μιλούν για το βάρος, μίλησε η Σοφία Βογιατζάκη. Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, όπου αναφέρθηκε στην αποδοχή της εξωτερικής εμφάνισης και στη σημασία της υγείας.

Τι είπε για την αποδοχή του σώματος

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως σέβεται τους ανθρώπους που αισθάνονται καλά με την εικόνα τους, ανεξάρτητα από τα κιλά τους. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η δημόσια έκφραση γύρω από το βάρος χρειάζεται προσοχή, καθώς, όπως είπε, μπορεί να επηρεάσει και άλλους ανθρώπους.

«Δέχομαι όλους τους ανθρώπους που αισθάνονται πολύ καλά με τον εαυτό τους, σε όποιο αριθμό κιλών κι αν βρίσκονται. Δηλαδή μπορεί να δω μια γυναίκα που να είναι 150 κιλά και να είναι τόσο χαρούμενη και τόσο καλά με τον εαυτό της και να έχει τέτοια αυτοπεποίθηση, που εκεί λες απλά για την υγεία. Όμως, δεν μας νομιμοποιεί τίποτα να λέμε “είμαι 150 κιλά και είμαι ευτυχισμένη και είμαι καταπληκτικά”. Δεν το νομιμοποιούμε. Ειδικά όταν έχεις δημόσιο βήμα, με κάποιο τρόπο, δεν μπορείς να πάρεις στο λαιμό σου ανθρώπους και να λες ότι “είμαι 150 κιλά και είμαι τέλεια”. Ε, όχι, γιατί είναι θέμα υγείας και είναι πολύ σοβαρό».

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε την παχυσαρκία σοβαρή ασθένεια και αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία μετά τον θάνατο της μητέρας της. Η ίδια συνέδεσε εκείνη την περίοδο με την αύξηση του βάρους της, λέγοντας πως τότε έτρωγε χωρίς να το αντιλαμβάνεται και χρειάστηκε χρόνος μέχρι να καταλάβει πόσο είχε αλλάξει το σώμα της.

«Η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Το να είσαι λίγο υπέρβαρος είναι αρχή ασθένειας. Η παχυσαρκία όμως είναι σοβαρή ασθένεια, όπως είναι και η νευρική ανορεξία. Είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος. Μετά τον θάνατο της μαμάς μου πήρα κιλά και δεν το αντιλαμβανόμουν πώς ήμουν. Έτρωγα ασυνείδητα και κάποια στιγμή δεν μπορούσα να δέσω τα κορδόνια μου και λέω “τι έγινε τώρα;”. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Έβαζα κιλά και μου έλεγαν οι άνθρωποι “Σοφάκι είσαι καλά;” και έλεγα “όχι”. Ο κοντινός μου κύκλος μου έλεγε “ρε συ έχεις παχύνει πάρα πολύ, δηλαδή θα πεθάνεις, αυτοκτονείς” και έλεγα “το ξέρω” αλλά δεν έκανα κάτι».

Η ψυχοθεραπεία και η απώλεια 36 κιλών

Η Σοφία Βογιατζάκη έχει αναφέρει ότι έχει χάσει συνολικά 36 κιλά. Στη συνέντευξη μίλησε και για την απόφασή της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, με στόχο να σταθεροποιήσει το βάρος της και να αποφύγει τις μεγάλες αυξομειώσεις.

«Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία και απάντησα στον ειδικό, ότι πήγα για τα κιλά για να σταθεροποιηθώ. Αυτό το βάλε – βγάλε είναι το χειρότερο για τον οργανισμό. Εύχομαι αυτή τη φορά να μην τα ξαναπάρω».