Σάσα Μπάστα: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της!

Μια πολύ όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως διανύει η Σάσα Μπάστα, καθώς περιμένει το δεύτερο παιδί της. Η τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με έναν ιδιαίτερα διακριτικό τρόπο, αφήνοντας μια ανάρτηση στα social media να μιλήσει από μόνη της.

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η Σάσα Μπάστα δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από την παρουσία της στο πλατό του «The 2night Show», στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή, αναδεικνύοντας τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Ωστόσο, εκείνο που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν η λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες, καθώς η τραγουδίστρια άφησε ένα γλυκό υπονοούμενο για το νέο μέλος που αναμένεται να προστεθεί στην οικογένειά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sasa Basta (@sasa_basta_)



«Μια εμφάνιση με διπλή σημασία. Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν. Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι διαδικτυακοί της φίλοι δεν άργησαν να καταλάβουν τι ήθελε να μοιραστεί μαζί τους και τα σχόλια γέμισαν με ευχές και μηνύματα αγάπης.

«αγάπη μου με το καλό», «η πιο όμορφη έγκυος» και «με το καλό κορίτσι μου γλυκό» ήταν μερικά από όσα της έγραψαν, με την ίδια να ανταποδίδει την αγάπη τους αφήνοντας καρδιές.

Μπορεί η Σάσα Μπάστα να μην έκανε μια ξεκάθαρη ανακοίνωση, ωστόσο η ανάρτησή της, σε συνδυασμό με τις απαντήσεις της στις ευχές, ενίσχυσε την είδηση πως ετοιμάζεται να γίνει μαμά για δεύτερη φορά.