Κρεμώδης σούπα σκόρδου με τραγανά κρουτόν

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Το σκόρδο μαγειρεύεται μαζί με κρεμμύδι και θυμάρι, ενώ το λίπος πάπιας δίνει στη σούπα γεμάτη γεύση. Τα τραγανά κρουτόν και οι φέτες σκόρδου ολοκληρώνουν το πιάτο.
Υλικά
Για τη σούπα
- 3 κουταλιές της σούπας λίπος πάπιας
- 1 κρεμμύδι, κομμένο σε κυβάκια
- 1 κεφάλι σκόρδο, χωρισμένο σε σκελίδες, καθαρισμένες και ψιλοκομμένες
- 1 φύλλο δάφνης
- Λίγα κλωνάρια θυμάρι
- 1 κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 500 ml ζωμός κοτόπουλου
- 2 κρόκοι αυγών
- ½ κουταλιά της σούπας ξίδι σέρι
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Για το γαρνίρισμα
- 3 κουταλιές της σούπας λίπος πάπιας
- 4 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε φέτες
- 1 κουταλάκι του γλυκού φρέσκο θυμάρι, ψιλοκομμένο
- 1 φέτα ψωμί μιας ημέρας, χωρίς κόρα και κομμένη σε κυβάκια
Εκτέλεση
- Για τη σούπα, ζεσταίνουμε το λίπος πάπιας σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τη δάφνη και το θυμάρι. Τα μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν, χωρίς να πάρουν χρώμα.
- Ρίχνουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τον ζωμό κοτόπουλου, χτυπώντας παράλληλα με σύρμα για να δέσει το μείγμα. Αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για 20 λεπτά και στη συνέχεια την πολτοποιούμε με ραβδομπλέντερ.
- Ανακατεύουμε τους κρόκους με το ξίδι σέρι και τους ρίχνουμε στην κατσαρόλα, αφού την αποσύρουμε από τη φωτιά. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.
- Για το γαρνίρισμα, ζεσταίνουμε το λίπος πάπιας σε ένα τηγάνι. Τηγανίζουμε τις φέτες σκόρδου και το θυμάρι μέχρι να γίνουν τραγανά. Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και προσθέτουμε στο τηγάνι τα κυβάκια ψωμιού. Τα τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν.
- Μοιράζουμε τη σούπα σε ζεστά μπολ και τη γαρνίρουμε με το τραγανό σκόρδο, το θυμάρι, τα κρουτόν και άφθονο μαύρο πιπέρι.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;