Μερικές τάσεις σε κάνουν να αναρωτιέσαι πώς ακριβώς θα τις φορέσεις στην πραγματική ζωή κι άλλες μοιάζουν να βρίσκουν μόνες τους τη θέση τους στην ντουλάπα σου. Τα διάφανα υφάσματα βρίσκονται κάπου στη μέση. Είναι τολμηρά, αλλά μπορούν να γίνουν απίστευτα κομψά, αρκεί να υπάρχει ισορροπία. Και αυτή ακριβώς την πλευρά του sheer trend έρχεται να εξερευνήσει η Intimissimi Nude Look.

Intimissimi Nude Look και η νέα πλευρά της διαφάνειας

Η διαφάνεια εδώ δεν έχει στόχο απλώς να αποκαλύψει το σώμα. Παίζει περισσότερο με την ιδέα του τι φαίνεται και τι αφήνεται στη φαντασία σου. Λεπτές πλέξεις, ανάλαφρα υφάσματα και γραμμές που ακολουθούν φυσικά τη σιλουέτα δημιουργούν κομμάτια που μπορείς να φορέσεις με διαφορετικούς τρόπους. Η νέα συλλογή περιλαμβάνει φορέματα και knitwear που βασίζονται σε τρεις διαφορετικές υφές και ουσιαστικά σου δείχνει ότι το διάφανο δεν χρειάζεται να είναι ούτε υπερβολικό ούτε δύσκολο στο styling.

Το lingerie δεν χρειάζεται πια να μένει κρυμμένο

Ίσως αυτή να είναι και η πιο ενδιαφέρουσα ιδέα πίσω από τη συλλογή. Το lingerie δεν λειτουργεί απλώς ως βάση του outfit αλλά γίνεται κομμάτι του. Το Ultralight with cashmere μεταφέρεται σε ένα minimal midi φόρεμα που μπορείς να φορέσεις πάνω από lingerie δημιουργώντας διάφανα layers. Από την άλλη, το Ultra-soft νήμα δίνει διαφορετικό χαρακτήρα στη δαντέλα μέσα από bodysuits, tops και φορέματα που μπορούν να σταθούν μόνα τους ή να μπουν σε layering. Με απλά λόγια, αντί να προσπαθείς να κρύψεις αυτό που φοράς από μέσα, το αφήνεις να συμμετέχει στο styling.

Το sheer trend γίνεται πιο ήσυχο

Και μετά έρχεται το τούλι. Σε μια πιο απαλή εκδοχή, με ματ φινίρισμα και knitted εφέ, αγκαλιάζει το σώμα χωρίς να φωνάζει ότι είναι σέξι. Αυτό είναι πιθανότατα και το δυνατότερο στοιχείο της Intimissimi Nude Look. Δεν προσπαθεί να κάνει τη θηλυκότητα περισσότερο εντυπωσιακή από όσο χρειάζεται. Την αφήνει να υπάρχει μέσα στις υφές, στη διαφάνεια και στην κίνηση των ρούχων. Μάλιστα, η συλλογή θα βρεθεί και στο red carpet της έναρξης του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, φέρνοντας το sheer trend ακόμη πιο κοντά στη βραδινή κομψότητα.

Τελικά, ίσως αυτός να είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος να φορέσεις τη διαφάνεια. Όχι για να δείξεις περισσότερο, αλλά για να παίξεις με τα layers, τις υφές και το σώμα σου. Και η Intimissimi Nude Look φαίνεται να το έχει καταλάβει πολύ καλά.