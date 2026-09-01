Με όραμα να δημιουργεί μια καλύτερη καθημερινή ζωή για τους πολλούς ανθρώπους, η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, προχωρά σε ένα σημαντικό νέο βήμα για ακόμη πιο προσιτές τιμές. Σε μια περίοδο κατά την οποία ο προϋπολογισμός των νοικοκυριών παραμένει υπό πίεση και κάθε αγορά μετράει, προχωρά σε μείωση τιμών έως 25% σε περισσότερα από 300 προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και ένα δυνατό πρόγραμμα εμπορικών ενεργειών και προσφορών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια, με το Inter IKEA Group να συγκρατεί τις τιμές με τις οποίες προμηθεύει τους δικαιοδόχους ΙΚΕΑ στην Ευρώπη, ενώ οι εταιρείες λιανικής ΙΚΕΑ πραγματοποιούν πρόσθετες επενδύσεις για τη μείωση των τιμών.

Μέσα από συνεχείς βελτιώσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας, η ΙΚΕΑ δημιουργεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα, περιορίζει το κόστος και μεταφέρει περισσότερη αξία στους καταναλωτές.

Η χαμηλή τιμή βρίσκεται στην καρδιά του οράματος της ΙΚΕΑ για μια καλύτερη καθημερινή ζωή για τους πολλούς ανθρώπους. Η δέσμευση είναι ξεκάθαρη: να κάνει τα προϊόντα οικιακού εξοπλισμού που οι καταναλωτές χρειάζονται και αγαπούν πιο προσιτά, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα, τη βιωσιμότητα ή τον σχεδιασμό.

Την ίδια στιγμή, η ποικιλία των προϊόντων εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες σειρές, συλλογές και συνεργασίες, μεταξύ των οποίων η νέα συνεργασία με το Xbox, που φέρνει μια νέα ματιά στο gaming και τη ζωή στο σπίτι.

Όσο οι τιμές μειώνονται, οι δυνατότητες για το σπίτι μεγαλώνουν. Με περισσότερα από 300 προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές και δυνατές περιόδους προσφορών μέσα στη χρονιά, η ΙΚΕΑ κάνει κάθε μικρή ή μεγάλη αλλαγή στο σπίτι πιο εφικτή για τους πολλούς ανθρώπους.