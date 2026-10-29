Βαρβάρα Ρόζα: Μια ελληνική υπογραφή στη διεθνή σκηνή της σύγχρονης τέχνης

Η ιδρύτρια της Varvara Roza Galleries παρουσιάζει στο Λονδίνο την APPLECORE του Hynek Martinec, σε επιμέλεια Ben Tufnell — μια συνάντηση ζωγραφικής δεξιοτεχνίας και σύγχρονου στοχασμού που ξεχώρισε στις φθινοπωρινές επιλογές του Art Plugged.

Στο St James’s του Λονδίνου, μια περιοχή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της τέχνης και του συλλέγειν, η Βαρβάρα Ρόζα αναπτύσσει ένα εκθεσιακό πρόγραμμα με σαφή ταυτότητα και διεθνή προσανατολισμό. Η παρουσίαση της APPLECORE του Hynek Martinec, σε επιμέλεια του Ben Tufnell, εκφράζει αυτή την κατεύθυνση: μια έκθεση στην οποία η ζωγραφική παράδοση συναντά τα κρίσιμα ερωτήματα της ψηφιακής εποχής.

Το Art Plugged συμπεριέλαβε την APPLECORE στις πέντε εκθέσεις που πρότεινε να δει κανείς στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2026, πλάι σε παρουσιάσεις στις Gagosian και Lisson Gallery και στο Somerset House. Με διάρκεια έως τις 20 Οκτωβρίου, η έκθεση εντάχθηκε στο πυκνό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του λονδρέζικου φθινοπώρου, προσελκύοντας παράλληλα την προσοχή του διεθνούς καλλιτεχνικού Τύπου. (artplugged.co.uk⁠￼, artdaily.cc⁠￼)

Βαρβάρα Ρόζα: Η στρατηγική πίσω από την καλλιτεχνική παρουσία

Ως ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Varvara Roza Galleries, μάνατζερ καλλιτεχνών και ιδιωτική σύμβουλος τέχνης, η Βαρβάρα Ρόζα εργάζεται στη διασταύρωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της θεσμικής αναγνώρισης και της διεθνούς αγοράς. Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει τη στρατηγική ανάπτυξη της πορείας καλλιτεχνών, τη δημιουργία σημαντικών συνεργασιών και την καθοδήγηση συλλεκτών στην απόκτηση έργων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική και ιστορική βαρύτητα.

Με δεκαετή εμπειρία και συνεργασίες με μουσεία, ιδρύματα, συλλέκτες και σημαντικές γκαλερί, προσεγγίζει την εκπροσώπηση ως μια μακροχρόνια δέσμευση απέναντι στο έργο και στον δημιουργό του. Κεντρική θέση στη φιλοσοφία της έχουν η επιμελητική ποιότητα, η προσεκτική επιλογή συνεργασιών και η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την εξέλιξη και τη διεθνή παρουσία κάθε καλλιτέχνη.

Αντίστοιχα, στη συμβουλευτική συλλογών συνδυάζει την αισθητική κρίση με τη γνώση της αγοράς, δίνοντας έμφαση στην τεκμηρίωση, στην προέλευση και στη συνοχή κάθε συλλογής. Η προσωπική της συμμετοχή, η διακριτικότητα και η προσήλωση σε σχέσεις εμπιστοσύνης αποτελούν σταθερά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής της πρακτικής. (varvararozagalleries.com⁠￼)

Η συνεργασία με τον Hynek Martinec και τον Ben Tufnell αποτυπώνει αυτή τη φιλοσοφία σε μια συγκεκριμένη εκθεσιακή πρόταση: έναν καλλιτέχνη με ώριμη, αναγνωρίσιμη γλώσσα, έναν επιμελητή με σημαντική διεθνή διαδρομή και μια παρουσίαση που τοποθετεί τη ζωγραφική στο επίκεντρο ενός επίκαιρου πολιτιστικού διαλόγου.

Hynek Martinec: Η ακρίβεια της εικόνας, η αβεβαιότητα του βλέμματος

Ο Τσεχοβρετανός ζωγράφος Hynek Martinec έχει διαμορφώσει ένα έργο στο οποίο η εξαιρετική τεχνική κατάρτιση συνυπάρχει με τη διαρκή διερεύνηση της μνήμης, του χρόνου και της αντίληψης. Η παρουσία έργων του σε συλλογές όπως το Minneapolis Institute of Art, η National Portrait Gallery του Λονδίνου, το British Museum και η Εθνική Πινακοθήκη της Πράγας υπογραμμίζει τη διεθνή θεσμική διάσταση της πορείας του.

Βραβευμένος με το BP Young Artist Award το 2007, ο Martinec αντλεί από τη ζωγραφική των παλαιών δασκάλων, τη φωτογραφία και τις σύγχρονες τεχνολογίες της εικόνας. Η δεξιοτεχνία του λειτουργεί ως μέσο έρευνας: πίσω από την αληθοφάνεια των συνθέσεών του αναδύονται ερωτήματα για το τι βλέπουμε, τι αναγνωρίζουμε και τι τελικά αποδεχόμαστε ως αληθινό.

Στην APPLECORE, το μήλο —ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και συμβολικά φορτισμένα μοτίβα της ιστορίας της τέχνης— γίνεται ο άξονας αυτής της αναζήτησης. Η γνώση και ο πειρασμός, η αθωότητα και η απώλειά της, η φυσική παρουσία του αντικειμένου και η ψηφιακή αναπαραγωγή του διατρέχουν έργα που συνδέουν βιβλικές αναφορές και αναγεννησιακές μνήμες με την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Συνεχίζοντας την έρευνα της έκθεσης Cyberlemon, που παρουσιάστηκε το 2025 στο DOX Centre for Contemporary Art της Πράγας, ο Martinec θέτει ένα καίριο ερώτημα: ποια είναι η θέση της ανθρώπινης φαντασίας και της ζωγραφικής πράξης σε έναν κόσμο όπου η παραγωγή εικόνων μπορεί πλέον να ανατεθεί σε έναν αλγόριθμο; (artdaily.cc⁠￼)

Ben Tufnell: Μια επιμελητική ματιά με βάθος και συνέχεια

Την έκθεση επιμελείται ο Ben Tufnell, επιμελητής, συγγραφέας και ερευνητής με σημαντική συμβολή στη σύγχρονη βρετανική καλλιτεχνική σκηνή. Έχει διατελέσει επιμελητής στην Tate Britain, διευθυντής εκθέσεων στη Haunch of Venison και διευθυντής της Parafin, έχοντας επιμεληθεί ή συνεπιμεληθεί περισσότερες από εκατό εκθέσεις.

Η συγγραφική και επιμελητική του πρακτική χαρακτηρίζεται από τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην εικόνα, στον τόπο και στην εμπειρία, καθώς και από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τη διαχρονική ζωτικότητα της ζωγραφικής. (bentufnell.com⁠￼) Η συνεργασία του με τον Martinec, η οποία ξεκίνησε το 2013, προσδίδει στην APPLECORE τη συνοχή ενός διαλόγου που εξελίσσεται σε βάθος χρόνου. (artdaily.cc⁠￼)

Το συνολικό εγχείρημα αναπτύχθηκε σε δύο χώρους: ένα μνημειακό επιτοίχιο σχέδιο, που δημιουργήθηκε ζωντανά στα Hypha Studios South Bank, και μια νέα ενότητα ζωγραφικών έργων στη Varvara Roza Galleries. Η μετάβαση από τη δημόσια διαδικασία δημιουργίας στη συγκεντρωμένη θέαση των έργων διευρύνει την εμπειρία της έκθεσης και αναδεικνύει τη ζωγραφική ως πράξη σκέψης, παρατήρησης και ανακάλυψης.