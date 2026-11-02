Το μέλλον της μόδας πρωταγωνίστησε στην πρεμιέρα του 38ου Athens Fashion Week: Τα New Designers Awards by Lepas ανέδειξαν 3 νέους δημιουργούς

Δημιουργικότητα και φρέσκες ιδέες πλημμυρήσαν το Εργοστάσιο Πεταλούδα Μουζάκη την πρώτη ημέρα του 38ου Athens Fashion Week, που ήταν αφιερωμένη στους Νέους Σχεδιαστές. Τα New Designers Awards by Lepas, ο θεσμός που αναδεικνύει νέους δημιουργούς, βράβευσε τον Tasso Ntove Haute Couture ως Best New Designer, το DAR AL-KALIMA University ως Best Trendsetter και το Appassionata by Ioulia Louvari ως Best Catwalk, με διακρίσεις που αποτελούν σημαντικό εφαλτήριο για την εξέλιξή τους.

Αυτή τη σεζόν, ο θεσμός των New Designers Awards πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Lepas, της νέας premium μάρκας οχημάτων New Energy, που συνδυάζει υψηλή αισθητική, κορυφαία ποιότητα και μια απολαυστική καθημερινή οδηγική εμπειρία. Έξι υποψήφιοι – Appassionata by Ioulia Louvari, DAR AL-KALIMA University, Ioannis Koulouris, Sanya Kosma, Tassos Ntove Haute Couture κα XXATTIRE – παρουσίασαν τις συλλογές τους διεκδικώντας μια θέση στον χώρο της μόδας και ένα από τα τρία βραβεία. Το έργο της αξιολόγησης ανέλαβε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από καταξιωμένους επαγγελματίες της μόδας και εκπροσώπους του χώρου: Όλγα Καραβερβέρη, Σχεδιάστρια Μόδας, Δαμιανός Παπαϊωάννου Marketing & Communications Expert στην Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη, εισαγωγική της Lepas στην Ελλάδα, Πηνελόπη Παπανικολάου, Fashion Editor Beaute Magazine & L’Officiel Arabia, Αριστοτέλης Σπηλιωτόπουλος, Fashion Editor Bovary.gr και Ιωάννα Τσιβανίδου Fashion Buyer, Head of Category – Women Designer, Attica Department Stores.

Την Τελετή Απονομής, παρουσίασε η Δέσποινα Καμπούρη, δημιουργός και διευθύντρια του muse.gr, η οποία ανακοίνωσε τους νικητές αλλά και τα αντίστοιχα βραβεία:

Best New Designer – Tassos Ntove Haute Couture . To βραβείο αντιστοιχεί στη δωρεάν συμμετοχή του νικητή σε ένα fashion week στο εξωτερικό, μέρος του δικτύου συνεργασιών του Athens Fashion Week, και το απένειμε ο Δαμιανός Παπαϊωάννου Marketing & Communications Expert, Lepas



Best Trendsetter – DAR AL-KALIMA UNIVERSITY. Το βραβείο αντιστοιχεί στην παρουσίαση του νικητή στο muse.gr και σε internship στον οίκο μόδας Olga Karaververis και το απένειμε η κ. Τόνια Φουσέκη, Πρόεδρος του Athens Fashion Week



Best Catwalk – Appassionata by Ioulia Louvari. Το βραβείο αντιστοιχεί στο μοναδικό επαγγελματικό πρόγραμμα κατάρτισης «Σχεδιαστής Μόδας για τη Βιομηχανία Ένδυσης» στην ΙΣΑΕΚ- AthensFashionClub και το απένειμε η κ. Μαρία Βυτινίδου, Σχεδιάστρια Μοδας & Ιδρύτρια της ΙΣΑΕΚ-AthensFashionClub





Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του Athens Fashion Week, Τόνια Φουσέκη, αναφέρθηκε στη διαδρομή και τη σημασία του θεσμού, ο οποίος έχει στηρίξει και αναδείξει, όλα αυτά τα χρόνια, νέους δημιουργούς που σήμερα διαγράφουν τη δική τους αξιόλογη πορεία στον χώρο της μόδας. Μίλησε επίσης για τον ιστορικό βιομηχανικό χώρο του Εργοστασίου Πεταλούδα Μουζάκη έναν ακατέργαστο κι αδιαμόρφωτο χώρο που μεταμορφώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα για να φιλοξενήσει τη διοργάνωση και ευχαρίστησε την AT Constructions για την αρχιτεκτονική μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών.

Επίσης, στην Τελετή Απονομής παρουσιάστηκαν έξι δημιουργίες που ετοίμασαν οι διαγωνιζόμενοι, με έμπνευση το μότο «Drive Your Elegance» της Lepas, με πρωταγωνιστές το πράσινο και το μωβ και το λέοπαρ, ενώ η Lepas θα προσφέρει στους 3 νικητές ένα test drive για τα νέα της μοντέλα.

Η πρώτη ημέρα των New Designers Awards άνοιξε με τις δημιουργίες των τελειόφοιτων σπουδαστών της Pansik και ολοκληρώθηκε με την επίδειξη των τελειόφοιτων της AΚTO. Οι δύο παρουσιάσεις συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον και την παρουσία πολυάριθμου κοινού, που παρακολούθησε από κοντά τη δουλειά και τη δημιουργική ματιά των νέων σχεδιαστών.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την καινοτομία και κομψότητα του νέου Lepas L8 στον χώρο του Athens Fashion Week. Το απαιτητικό make up των επιδείξεων γίνεται με την πλήρη γκάμα προϊόντων make up KORRES με συνθέσεις υψηλής απόδοσης και συστατικά φυσικής προέλευσης, από την ομάδα του Freddy Make Up Stage, με επικεφαλής τον Freddy Καλομπράτσο, ενώ την προετοιμασία των συλλογών στο backstage πριν την παρουσίαση τους στην πασαρέλα επιμελείται η Braun, με τα συστήματα σιδερώματος υψηλής τεχνολογίας. Η εμπειρία των καλεσμένων συμπληρώνεται από την premium Beneluxe Vodka που κάνει το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά.

Με αφορμή τον Οκτώβριο ως μήνα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, μέρος των εσόδων του περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων που πωλείται για την εκδήλωση στο ticketmaster.gr, θα διατεθεί για την ενίσχυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Athens Fashion Week εδώ.

Το αύριο της μόδας διαμορφώνεται στο 38th Athens Fashion Week | 30 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2026 | Εργοστάσιο Πεταλούδα Μουζάκη. Tο 38η Athens Fashion Week υποστηρίζουν:

Official Make Up Product Sponsor: Korres

Official Ironing Sponsor: Braun

Official New Designers Awards Sponsor: Lepas

Official Hospitality Sponsor: St George Lycabettus

Official Sponsor: Beneluxe Vodka

Design & Construction Partner: ATConstruction

Supporters: Triumph, Joves, Saucony, Construction Company Anevalon & Christos Charizanou, Minoa Water, Erlac, Dress Code, Fastracc, Future, SoFine! Communication Management

Official Make Up Partner: Freddy Make Up Stage Official Hair Styling Partner: Maria Dretaki Design Art Academy

Communication Sponsors: MagentaTV, Love Radio 97,5, Beaute Magazine, Deluxe Magazine, Fashion Daily, Tlife.gr, Newsbeast.gr, Bovary.gr, Allyou.gr, Muse.gr, Clickatlife.gr

Υπο την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας.