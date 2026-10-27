Μια πρωτοβουλία του πανελλήνιου συλλόγου για τον καρκίνο του προστάτη

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΩΡΑ: 18:00

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΦΙΛΩΝΟΣ 29, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΟΕ)

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Γ.Α.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Γιώργος Βίτσας, Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας Δήμου Πειραιά

18:00 – 18:15

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

18:15 – 18:30

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΔΡΑΣ

Πρόληψη • Παράγοντες κινδύνου • Συμπτώματα • Έγκαιρη διάγνωση • Σύγχρονες διαγνωστικές εξετάσεις

Εισηγητής: Παναγιώτης Μπαφαλούκος, MD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Επιμελητής Α΄ Ουρολογικής Κλινικής Γ.Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά»

18:30 – 18:45

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Οι θεραπευτικές επιλογές, η παρακολούθηση της νόσου και η διατήρηση της ποιότητας ζωής

Ευάγγελος Φεργάδης, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελητής Β΄ Παθολογικής – Ογκολογικής Κλινικής Γ.Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:45 – 19:00

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Τι γνωρίζουμε σήμερα από τα επιστημονικά δεδομένα – Μύθοι και αλήθειες γύρω από τη διατροφή και τον τρόπο ζωής

Παναγιώτα Μήτρου, MD, MSc, PhD, Παθολόγος, Διαβητολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικού Μεταβολισμού και Διατροφής. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

19:00 – 19:15

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Η σημασία της ενημέρωσης, της συμμετοχής και της σωστής συνεργασίας με τους επαγγελματίες υγείας

Δημήτρης Δεληγιαννίδης, Πρόεδρος Europa Uomo Hellas (Πανελλήνιος Σύλλογος για τον Καρκίνο του Προστάτη), Μέλος Δ.Σ. ΕΛΛΟΚ

19:15 – 19:30

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Με τη συμμετοχή όλων των ομιλητών

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η ενημερωτική ημερίδα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη, στην έγκυρη ενημέρωση από εξειδικευμένους επιστήμονες υγείας και στην ανάδειξη του ενεργού ρόλου του ενημερωμένου ασθενούς στη σύγχρονη αντιμετώπιση της νόσου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ;

Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας που βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη και περιβάλλει την ουρήθρα. Αποτελεί μέρος του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος και συμβάλλει στην παραγωγή του υγρού που προστατεύει και μεταφέρει τα σπερματοζωάρια.

Με την ηλικία είναι φυσιολογικό να μεγαλώνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει καρκίνος.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;

Ένας φυσιολογικός προστάτης έχει περίπου το μέγεθος ενός καρυδιού.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ;

Ο καρκίνος του προστάτη εμφανίζεται όταν ορισμένα κύτταρα του προστάτη αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας έναν κακοήθη όγκο.

Είναι ο συχνότερος καρκίνος στους άνδρες στην Ευρώπη. Τα καλά νέα είναι ότι, όταν διαγνωστεί έγκαιρα, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;

Υπολογίζεται ότι 1 στους 8 άνδρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη κάποια στιγμή στη ζωή του.

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;

Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του προστάτη αυξάνεται όταν:

είστε άνω των 50 ετών,

υπάρχει ιστορικό καρκίνου του προστάτη σε συγγενή πρώτου βαθμού (πατέρα ή αδελφό),

στην οικογένεια υπάρχουν περιστατικά καρκίνου του μαστού ή των ωοθηκών που σχετίζονται με κληρονομικές μεταλλάξεις, όπως τα γονίδια BRCA1 και BRCA2.

Αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, ο προληπτικός έλεγχος πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;

Η γνώση του οικογενειακού ιστορικού μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση και να σώσει ζωές.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

Στα αρχικά στάδια ο καρκίνος του προστάτη συνήθως δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα. Για τον λόγο αυτό, η πρόληψη και ο τακτικός έλεγχος έχουν τόσο μεγάλη σημασία.

Όταν η νόσος προχωρήσει, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως:

δυσκολία στην ούρηση,

αίμα στα ούρα ή στο σπέρμα,

πόνος στη λεκάνη ή στα οστά,

δυσκολία στη στύση.

Τα συμπτώματα αυτά δεν σημαίνουν απαραίτητα καρκίνο, αλλά πρέπει πάντα να αξιολογούνται από ουρολόγο.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;

Η απουσία συμπτωμάτων δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Γι’ αυτό η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι τόσο σημαντικές.

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ;

Η πρόληψη ξεκινά πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Οι περισσότεροι άνδρες θα πρέπει να συζητήσουν με τον ουρολόγο τους για προληπτικό έλεγχο γύρω στην ηλικία των 50 ετών. Όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσουν νωρίτερα.

Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει συνήθως την εξέταση αίματος PSA και τη δακτυλική εξέταση. Αν χρειαστεί περαιτέρω διερεύνηση, ο ουρολόγος μπορεί να συστήσει πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία ή βιοψία του προστάτη.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;

Μία απλή εξέταση αίματος μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την έγκαιρη διάγνωση.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ PSA;

Το PSA είναι μια πρωτεΐνη που παράγεται από τον προστάτη και μετριέται με μια απλή εξέταση αίματος.

Αυξημένη τιμή PSA δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει καρκίνος. Μπορεί όμως να αποτελεί ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει στον προστάτη και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Ο ουρολόγος θα αξιολογήσει το PSA μαζί με την ηλικία, το ιστορικό, τη δακτυλική εξέταση και, εφόσον χρειαστεί, θα προτείνει επιπλέον εξετάσεις, όπως πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία ή βιοψία.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;

Η εξέταση PSA από μόνη της δεν βάζει διάγνωση. Είναι όμως ένα πολύτιμο εργαλείο που βοηθά τον ουρολόγο να αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

6 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΛΑΘΟΣ

«Αφού δεν έχω συμπτώματα, δεν έχω πρόβλημα.»

ΣΩΣΤΟ

Στα αρχικά στάδια ο καρκίνος του προστάτη συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Γι’ αυτό ο προληπτικός έλεγχος είναι τόσο σημαντικός.

ΛΑΘΟΣ

«Το αυξημένο PSA σημαίνει ότι έχω καρκίνο.»

ΣΩΣΤΟ

Το αυξημένο PSA δεν αποτελεί διάγνωση καρκίνου. Είναι μια ένδειξη που αξιολογείται από τον ουρολόγο και, αν χρειαστεί, οδηγεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

ΛΑΘΟΣ

«Η υγιεινή ζωή με προστατεύει πλήρως από τον καρκίνο του προστάτη.»

ΣΩΣΤΟ

Η σωστή διατροφή, η τακτική άσκηση και η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους συμβάλλουν στη γενική υγεία. Ωστόσο, δεν αντικαθιστούν τον προληπτικό έλεγχο.

ΛΑΘΟΣ

«Ο καρκίνος του προστάτη αφορά μόνο πολύ ηλικιωμένους άνδρες.»

ΣΩΣΤΟ

Ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία, όμως άνδρες με οικογενειακό ιστορικό ή κληρονομική προδιάθεση μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσουν προληπτικό έλεγχο σε μικρότερη ηλικία.

ΛΑΘΟΣ

«Αν ο πατέρας μου δεν είχε καρκίνο του προστάτη, δεν κινδυνεύω.»

ΣΩΣΤΟ

Το οικογενειακό ιστορικό περιλαμβάνει και την οικογένεια της μητέρας. Περιστατικά καρκίνου του μαστού ή των ωοθηκών που σχετίζονται με κληρονομικές μεταλλάξεις μπορεί επίσης να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη.

ΛΑΘΟΣ

«Αν διαγνωστώ με καρκίνο του προστάτη, δεν υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες.»

ΣΩΣΤΟ

Σήμερα υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές. Όταν ο καρκίνος του προστάτη διαγνωστεί έγκαιρα, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά στην πλειονότητα των περιπτώσεων, με άριστα αποτελέσματα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Europa Uomo Hellas – Πανελλήνιος Σύλλογος για τον Καρκίνο του Προστάτη

Ιστοσελίδα: https://europauomo-hellas.org/

Email: info@europauomo-hellas.org

Facebook: https://www.facebook.com/europauomohellas