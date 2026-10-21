Η ΖΩΓΡΑΦΟΣ στο πλευρό της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής

Η ΖΩΓΡΑΦΟΣ συμμετείχε ως υποστηρικτής στις δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 2026, που διοργάνωσε η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στην Αθήνα. Η φετινή διοργάνωση, που σηματοδότησε τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την έναρξη της πρωτοβουλίας, έφερε κοντά επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και πολίτες, με κοινό σημείο αναφοράς τη σημασία της σωστής διατροφής στην καθημερινή ζωή.

Με κεντρικό θέμα τις «Σύγχρονες Αντιλήψεις στη Ρύθμιση του Σωματικού Βάρους», η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, συνδυάζοντας την επιστημονική ενημέρωση με δράσεις ανοιχτές στο κοινό. Κατά τη διάρκειά της, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν διατροφολογικούς ελέγχους, να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές από ειδικούς και να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του σωματικού βάρους, τη φυσική άσκηση και τη σχέση της διατροφής με την υγεία.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η ΖΩΓΡΑΦΟΣ προσέφερε προϊόντα από τις σειρές της, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στα Welcome Kits των συμμετεχόντων και διανεμήθηκαν στους επισκέπτες της εκδήλωσης. Ανάμεσά τους βρίσκονταν οι νέες λαχταριστές μπάρες φρούτων και ξηρών 2good!, τα ζυμαρικά ΖΩΓΡΑΦΟΣ με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και τα δισκία γλυκαντικού Slim Line, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει διαφορετικές επιλογές της εταιρείας για την καθημερινή διατροφή.

Με μακρόχρονη παρουσία στον χώρο των τροφίμων, η ΖΩΓΡΑΦΟΣ έχει συνδέσει την πορεία της με την ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών. Με επιλογές που μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινή διατροφή, η εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει έμπνευση για μια διατροφή με ποικιλία, ισορροπία και γεύση, αναγνωρίζοντας ότι οι ανάγκες και οι συνήθειες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε αυτή την κατεύθυνση, η σωστή ενημέρωση και η δυνατότητα συνειδητών επιλογών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Η συμμετοχή της ΖΩΓΡΑΦΟΣ στην Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής συνδέεται με αυτή τη φιλοσοφία, καθώς η εταιρεία στήριξε για ακόμα μια χρονιά μια πρωτοβουλία που εδώ και 20 χρόνια φέρνει την επιστημονική γνώση πιο κοντά στο ευρύ κοινό και ενθαρρύνει μια πιο ουσιαστική προσέγγιση στη διατροφή και την καθημερινή φροντίδα της υγείας.