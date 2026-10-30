Η Vans και η Sza παρουσιάζουν την πρώτη τους καμπάνια

Με τη συμμετοχή των Caylee Blosenski, Isabella Carr, Vans και Zion Wright.

Φωτογράφιση καμπάνιας: India Sleem | Φωτογράφιση προϊόντων και τοπίων: Yudo Kurita

Το ταξίδι της VANSZA συνεχίζεται με το Drop 1, μια συλλογή εμπνευσμένη από τον φυσικό κόσμο, μέσα από τη μοναδική προσωπική ματιά της SZA. Σχεδιασμένη με επίκεντρο την εξερεύνηση και την ανακάλυψη, η συλλογή συνδυάζει τολμηρό design, λεπτομέρειες που διεγείρουν τις αισθήσεις και στοιχεία προσωπικής έκφρασης, μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη σειρά υποδημάτων και ενδυμάτων.

Με πρωταγωνιστές τον Zion Wright, μέλος της skate ομάδας της Vans, τα μοντέλα Caylee Blosenski και Isabella Carr, καθώς και τη μουσικό Vans, η νέα καμπάνια ζωντανεύει το σύμπαν της VANSZA μέσα από πρόσωπα που αντικατοπτρίζουν τη δημιουργική κοινότητα της SZA.

Μέσα από τον φωτογραφικό φακό της India Sleem, με φόντο τα φυσικά τοπία της Καλιφόρνιας, η καμπάνια λειτουργεί ως φυσική προέκταση της ίδιας της συλλογής, μεταφέροντας τις υφές, την αισθητική και τις πηγές έμπνευσής της σε έναν ξεχωριστό οπτικό κόσμο.

Στην καρδιά του Drop 1 βρίσκεται μια επιμελημένη συλλογή υποδημάτων, ενδυμάτων και αξεσουάρ, που αποτυπώνει τη μοναδική προσέγγιση της SZA στο στιλ, την άνεση και την προσωπική έκφραση. Ξεχωρίζουν τα VANSZA Knu Skool Mule και VANSZA Authentic Kickdown, δύο εμβληματικά παπούτσια της Vans που επανασυστήνονται μέσα από προσωπικές αναφορές, αναπάντεχες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και ευέλικτο design.

«Λατρεύω τα mules και τα slip-on παπούτσια. Γι’ αυτό ήθελα όλα να μπορούν να φορεθούν εύκολα, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Η μαμά μου μού λέει σε όλη μου τη ζωή: “Σε παρακαλώ, σταμάτα να πατάς το πίσω μέρος των παπουτσιών σου”. Το μισεί! Έτσι, αποφάσισα να ενσωματώσω αυτή τη συνήθεια στον ίδιο τον σχεδιασμό. Δημιούργησα ένα παπούτσι με πτυσσόμενη φτέρνα και μετά αφαίρεσα εντελώς το πίσω μέρος του Knu Skool, γιατί όχι; Λιγότερη προσπάθεια. Περισσότερη διασκέδαση. Μεγαλύτερη ευκολία. Περισσότερη άνεση. Περισσότερο χρώμα», δήλωσε η SZA.

Το VANSZA Authentic Kickdown ενσαρκώνει αυτή τη φιλοσοφία, συνδυάζοντας custom σχέδια του Sage Adams, καμβά με distressed αισθητική και πτυσσόμενη φτέρνα, που επιτρέπει στο παπούτσι να μεταμορφώνεται εύκολα από μια κλασική σιλουέτα σε ένα άνετο slip-on.

Επεκτείνοντας το δημιουργικό όραμα της VANSZA πέρα από τα υποδήματα, η συλλογή ενδυμάτων και αξεσουάρ συνδυάζει vintage outdoor επιρροές με DIY στοιχεία , λειτουργικότητας και χιούμορ. Από oversized πανωφόρια εμπνευσμένα από το workwear και χαλαρές cargo γραμμές, μέχρι εκφραστικά γραφικά με αναφορές στον κόσμο των ψαριών, η συλλογή αντικατοπτρίζει το εκλεκτικό προσωπικό στιλ της SZA, επαναπροσδιορίζοντας παράλληλα τους κλασικούς σχεδιαστικούς κώδικες της Vans με απροσδόκητους τρόπους.

Η συλλογή VANSZA Drop 1 κυκλοφορεί απο τις 22 Οκτωβρίου 2026, στα καταστήματα της Vans στο The Mall Athens και στο Golden Hall.

Η Vans®, brand της εταιρείας VF (NYSE: VFC), είναι ένα κορυφαίο Skateboading και αυθεντικό action sport brand υπόδησης, ένδυσης και αξεσουάρ. Οι αυθεντικές συλλογές της Vans® πωλούνται σε 100 χώρες μέσω ενός δικτύου θυγατρικών εταιρειών και διανομέων. Η Vans® διατίθεται σε περισσότερα από 2.000 καταστήματα λιανικής παγκοσμίως. Η Vans® μας εμπνέει και μας ενθαρρύνει να ζούμε «Off The Wall», ένας τρόπος ζωής που ενσωματώνει την ελευθερία του νεανικού πνεύματος, τον αντικομφορτισμό και την αδιάκοπη ώθηση της κουλτούρας, μέσω των action sports, της μουσικής και της τέχνης.