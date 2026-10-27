Η Jose Cuervo Tequila Και Το Enteka Athens Φέρνουν Τh Día De Los Muertos Στην Βαρβάκειο Αγορά!

Αν ψάχνεις το επόμενο event που θα γεμίσει το Instagram feed σου αλλά και τη διάθεσή σου, βάλε από τώρα σημείωση στο ημερολόγιο: την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, η No1 τεκίλα στον κόσμο, Jose Cuervo και το Enteka Athens προσκαλούν την Αθήνα να ζήσει την αυθεντική Día de los Muertos στη Βαρβάκειο Αγορά.

Ξέχνα ό,τι νόμιζες ότι ξέρεις για τη συγκεκριμένη γιορτή. Η Día de los Muertos δεν είναι μια σκοτεινή ιστορία για το παρελθόν. Είναι μια πολύχρωμη, γεμάτη ενέργεια και συναίσθημα γιορτή της ζωής, της μνήμης και των ανθρώπων που αγαπάμε. Και φυσικά, κάθε γιορτή θέλει μουσική, παρέα και Jose Cuervo cocktails.

Από τις 17:00, η Βαρβάκειος μεταμορφώνεται σε μία μεγάλη urban fiesta, με δυνατά sets και ασταμάτητο χορό. Στα decks ανεβαίνουν οι Pissi & Junior Mi, Tropical, UNPPLR. και Ritta & Thena, φέρνοντας τον δικό τους ήχο σε μια βραδιά που υπόσχεται να κρατήσει μέχρι αργά.

Το μεξικάνικο πνεύμα της Jose Cuervo θα βρίσκεται στο επίκεντρο, με μοναδικά θεματικά cocktails που απογειώνουν τη διάθεση και κάνουν κάθε στιγμή λίγο πιο εορταστική.

Και επειδή κανένα festival look δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς τις σωστές λεπτομέρειες, η KIKO Milano θα βρίσκεται εκεί με ένα ειδικά διαμορφωμένο make-up station, προσφέροντας μοναδικά festival touches εμπνευσμένα από τη χρωματιστή αισθητική της Día de los Muertos & της νέας συλλεκτικής φιάλης της Jose Cuervo, σχεδιασμένης ως φόρος τιμής στην εμβληματική αυτή μεξικανική παράδοση. Λίγη λάμψη, λίγο χρώμα και είσαι έτοιμος να μπεις στο party!

Taste the Other Side with Jose Cuervo!

See you at the dance floor

📍 Βαρβάκειος Αγορά

📅 Κυριακή 1 Νοεμβρίου

⏰ 17:00 -23:00

🎟️Ελεύθερη είσοδος αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών