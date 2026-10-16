Generation Next: Δέκα χρόνια καινοτομίας, με τη νέα γενιά να σχεδιάζει το μέλλον

Το Ίδρυμα Vodafone ανακοινώνει την έναρξη του 10ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next, και γιορτάζει μία δεκαετή διαδρομή γεμάτη δημιουργικότητα, καινοτομία και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τη νέα γενιά. Στη φετινή, ξεχωριστή, διοργάνωση, ο διαγωνισμός εστιάζει στη θεματική «Η Ψηφιακή Ευημερία στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ)», αναδεικνύοντας τη σημασία της ασφαλούς και υπεύθυνης αξιοποίησης της τεχνολογίας και του διαδικτύου, καθώς και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα των νέων. Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν στις 13 Οκτωβρίου δίνοντας την ευκαιρία σε ομάδες μαθητών και μαθητριών από όλη την Ελλάδα να λάβουν μέρος.

Στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού Skills Upload Jr Challenge (SUJ), το Generation Next προσκαλεί μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου να μετατρέψουν μια ιδέα σε ένα ολοκληρωμένο project. Με την καθοδήγηση ενός επικεφαλής εκπαιδευτικού τους, αξιοποιούν τις ψηφιακές τους γνώσεις, τη δημιουργικότητα και τη δύναμη της τεχνολογίας, για να απαντήσουν σε πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Βασικός στόχος του φετινού διαγωνισμού είναι να δώσει στους νέους τη δυνατότητα να αναζητήσουν λύσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, συμπεριληπτικού και βιώσιμου ψηφιακού περιβάλλοντος προωθώντας την Ψηφιακή Ευημερία (Digital Wellbeing).

Οι ομάδες μαθητών και μαθητριών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.generationnext.vodafone.gr έως και τις 11 Δεκεμβρίου 2026. Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 12 Δεκεμβρίου 2026 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2027.

Οι τρεις πρώτες νικήτριες ομάδες του 10ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next θα λάβουν δώρα τεχνολογίας ανάλογα με τη θέση τους στην τελική κατάταξη. Η πρώτη νικήτρια ομάδα του Διαγωνισμού θα συμμετάσχει αυτόματα στον Διεθνή Διαγωνισμό στο πλαίσιο του SUJ, μαζί με τις νικήτριες ομάδες από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες. Μια διεθνής επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις όλων των χωρών για να αναδείξει την τελική νικήτρια ομάδα, η οποία θα κερδίσει μια μοναδική εκπαιδευτική ταξιδιωτική εμπειρία.

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά:

«Μέσα από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next επενδύουμε, εδώ και δέκα χρόνια, στο ταλέντο των νέων ανθρώπων και τους παροτρύνουμε να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μέρος της καθημερινότητά μας, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αξιοποιούν υπεύθυνα, δημιουργικά και με αυτοπεποίθηση τις δυνατότητες του ψηφιακού κόσμου, διασφαλίζοντας την ψηφιακή τους ευημερία. Ανυπομονούμε να δούμε τις καινοτόμες ιδέες που θα αναδειχθούν, αποδεικνύοντας πώς η νέα γενιά μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία ως δύναμη θετικής αλλαγής.»

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 148.000 εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες έχουν γνωρίσει τις νέες τεχνολογίες μέσω του Generation Next. Παράλληλα, μέσα από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό έχουν αναπτυχθεί 1.042 καινοτόμες ιδέες από μαθητικές ομάδες, ενώ έχουν συμμετάσχει 318 σχολεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί από 166 Δήμους από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και με την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Generation Next επισκεφτείτε την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr.