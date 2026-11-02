Bloode: Ραντεβού για εθελοντική αιμοδοσία σε όλη την Ελλάδα τον Νοέμβριο

Το Bloode, ο πρώτος ελληνικός μη κυβερνητικός οργανισμός που συντονίζει εθελοντικές αιμοδοσίες κάνοντας το αίμα προσβάσιμο σε όλους όσους το χρειάζονται, συνεχίζει και τον Νοέμβριο να σου δίνει την ευκαιρία να βοηθήσεις, προσφέροντας αίμα σε μια από τις εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνει σε όλη την Ελλάδα.

Το Bloode θα βρίσκεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στη ΣΤΟΑ στην Αθήνα και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς για τη διεξαγωγή εθελοντικών αιμοδοσιών.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Allwyn Care σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Choose Life που ενημερώνει για τη δωρεά μυελού των οστών, ενισχύοντας τις δημόσιες δομές Υγείας και ενθαρρύνοντας μας να γίνουμε όλοι Life Savers, με μια ενεργή κουλτούρα εθελοντικής προσφοράς:

8 Νοεμβρίου: Αίγιο

10 Νοεμβρίου: Δημ οτική Αγορά Κυψέλης, Αθήνα

11–15 Νοεμβρίου: Πάρος και Αντίπαρος, με επιμέρους αιμοδοσίες

23 Νοεμβρίου: Μεταξουργείο, Αθήνα

27 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου: Τήνος

28 Νοεμβρίου: Κέρκυρα

Η ανάγκη για αίμα είναι διαρκής. Είτε είσαι τακτικός αιμοδότης είτε σκέφτεσαι να δώσεις αίμα για πρώτη φορά, η αιμοδοσία είναι ένα σταθερό ραντεβού που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα σου: Λίγα λεπτά από τον χρόνο σου είναι πολύτιμα για κάποιον που χρειάζεται αίμα.

Ο Νοέμβριος έχει πολλά ραντεβού. Ένα από αυτά είναι για σένα.

Κλείσε το δικό σου ραντεβού στο bloode.org και πρόσφερε βοήθεια σε κάποιον που σε χρειάζεται.